Ganar. Tan fácil y tan complicado. Un partido, el del domingo. Sólo ese. Si se gana ya vendrá el próximo.

La estadística la tenemos en contra, porque jugamos fuera de casa y esta temporada sólo en una ocasión hemos vuelto a casa con los tres puntos. Pero, este partido no se juega fuera, se juega en el Nuevo Castalia y nos jugamos lo que nos jugamos (mucho). Lo que está en juego supera el escenario.

¿Veteranos o jóvenes? Me temo que los dos. El entrenador Berna Ballester ha pedido «equilibrio» entre ambas secciones de la plantilla. No toca ahora mirar la clasificación, ni pensar en los errores cometidos, en culpables, no toca recordar derrotas o árbitros, ni mensualidades ni promesas. Una tarde nos puede dar la esperanza de la permanencia en la Tercera RFEF, podemos evitarnos luchar la próxima temporada por volver a esta categoría. Estoy seguro de que las cosas se pueden enderezar mejor si seguimos en esta categoría.

No soy muy dado a enfatizar las cosas, pero, algo de épica, de orgullo, de memoria histórica, «de escudo», como dice Berna, no nos va a venir nada mal. Como también va a ayudar el autobús de aficionados. Ganar. Sólo hay que ganar.