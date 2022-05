La solución de Adif para evitar inundaciones no convence a la Font

La empresa pública ferroviaria Adif acaba de declarar la ocupación de los terrenos afectados para llevar a cabo las obras de mejora del drenaje del túnel del AVE de la Font de la Figuera, que arrastra problemas graves de inundación cada vez que llueve con intensidad, y que han obligado a interrumpir el servicio. El administrador de infraestructuras ferroviarias va a ejecutar las obras para solucionar estos problemas de inundación, unas obras que contemplan la construcción de dos balsas, una a cada lado del trazado ferroviario situado junto al túnel, que recogería las aguas para que no viertan a las vías y al paso subterráneo, situado a una cota de unos 20-25 metros por debajo del nivel del mar.

Pero la actuación prevista no convence a la Font de la Figuera y desde el ayuntamiento califican la obra prevista como «un parche, una solución provisional para que no se aneguen el túnel y las vías, pero que no soluciona los problemas de inundación y drenaje que afectan a la población y que causan graves daños en tierras, campos y propiedades cada vez que tiene lugar un episodio de lluvias», denunciaba ayer el alcalde, Vicent Muñoz, que exige una obra «que canalice correctamente el agua hasta el río y solucione de una vez estos problemas».

El primer edil de la Font expuso ayer que las líneas ferroviarias, del AVE, carreteras y autovías, gasoductos y otras infraestructuras estatales que atraviesan el término municipal provocan numerosos problemas y daños a la localidad. Vicent Muñoz explicaba que el túnel del AVE «se ha construido en una foia y junto a un barranco, por donde discurren las aguas, por lo que es normal que el túnel se inunde». Además, añadía, que las obras de drenaje ejecutadas hasta ahora para solucionar estos problemas, no han hecho más que agravar el problema, o trasladarlo a otros puntos. Como una construcción que se llevó a cabo para contener las aguas, «que se ha convertido en un tapón» que desvía las aguas a otra zona del término, ya que el agua sale por la otra parte del túnel con una gran fuerza, anegando campos y terrenos de esta zona.

«Una solución injusta»

Ante ello, Vicent Muñoz afirmaba ayer que la solución que contempla Adif ahora «no nos gustará, porque sabemos que es una solución a corto plazo, para salvarse ellos, para proteger las vías del tren de las avenidas de agua. Una solución injusta, ya que salva las vías del ferrocarril, pero mantiene el problema de inundaciones en las otras zonas». Muñoz reclamaba una «canalización del agua por los laterales de las vías hasta la rambla del Fosino, que conduce al río Cànyoles», donde desembocarían las aguas. Una canalización hasta el río que evitaría las inundaciones, afirmaba el alcalde.

179.000 euros para reparar el muro del campo de fútbol

El último pleno del Ayuntamiento de la Font de la Figuera ha aprobado por unanimidad la modificación de crédito para estabilizar y reparar el talud y muro perimetral del campo de fútbol municipal, una obra con una dotación de 178.996 euros. El consistorio adjudicará el proyecto y la contratación de la obra por trámite de emergencia, para repararlo cuánto antes, tal como han pedido desde el club de fútbol de la localidad. El ayuntamiento ha expresado su apoyo al club y afirma que seguirá «trabajando de la mano para que se restituya la normalidad en el campo lo antes posible». Subrayan que se «priorizará» la seguridad de los usuarios del campo.