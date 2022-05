Sin Noticias del Olímpic del próximo curso

Sin noticias del Olímpic y, por no resultar cansino, simplemente diré que en este caso no se puede aplicar el dicho periodístico de que «No news, good news». Espero que pronto las haya.

El que haya dejado de competir me permite mirar mejor a otros lados. Mientras no me hagan ver lo contrario, siempre abogaré por la unificación del fútbol base, pero este principio no me impide ver el trabajo que llevan a cabo tanto el Ciutat de Xàtiva como el Racing. Alguno de sus equipos puede acabar la temporada ascendiendo. Atención especial se merece el infantil autonómico del Ciutat que lucha junto a los «grandes» por la permanencia, o el femenino del Racing que este domingo puede proclamarse campeón de liga y ascender, en su segunda temporada, a la Primera Regional.

Hay más vida que la del Olímpic y si éste no espabila puede ir dejándose seguidores por el camino, o no ganar nuevos. Seguidores que van apuntándose a otros. Tengo una conocida que nunca ha visto al Olímpic pero ya ha acudido tres veces a ver al Racing femenino. El escudo, la tradición, la historia, la camiseta son valores importantes, no lo pongo en duda y cabe preservarlos, pero ellos solos no consiguen ascensos. No se trata tampoco de optar por unos o por otros. No soy del Madrid pero estoy disfrutando con él de la Champions. Puedo ver al Olímpic, y también al Ciutat o al Racing, como también puedo tener mis preferencias.

Pero lo que tengo claro es que, si nos cambian las cosas, poco a poco, como en «La historia interminable» el Olímpic puede no sobrevivir al Pantano de la Tristeza como no lo hizo Artax.