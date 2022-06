Tràgics accidents de 1925 i el robatori de caixa ontinyent

Han transcorregut quasi cent anys d’estos successos ja oblidats en la memòria dels ontinyentins i que hui recuperem per als nostres lectors: dos accidents laborals amb un resultat tràgic —amb tres morts i cinc ferits de distinta consideració— i un gran robatori en les oficines de Caixa Ontinyent de la plaça de Sant Domingo.

En l’edició del 15 de març de 1924 apareixia en les pàgines del setmanari «La Paz Cristiana» la notícia del desvalisament executat amb gran professionalitat per uns lladres la nit del dimarts passat: havien rebentat la caixa forta de l’entitat bancària i havien furtat els diners. Es tractava del segon robatori comés en poc de temps i executat «por la misma compañía de bandidos, ya que los procedimientos han sido los mismos. La operación revela una práctica grande y un gran conocimiento del arte de aprovecharse de lo ajeno». Els diners robats ascendien a la suma d’ 11.000 pessetes, una quantitat important per a l’època, tenint en compte que els jornalers cobraven a 0’60 l’hora treballada i 1 pesseta, l’extraordinària.

El 15 d’agost de 1925, el president de Caixa Ontinyent emetia un comunicat de premsa felicitant-se que la companyia d’assegurances, a pesar de poder denegar el pagament del sinistre a la Previsora, havia tingut en compte «el carácter de nuestra benéfica institución, entregándonos la suma de 3.500 pesetas para aminorar el importe de los perjuicios sufridos por esta Entidad».

Una setmana després, la premsa informava del luctuós accident ocorregut a la important fàbrica de paper «L’Alba» amb el resultat d’un mort i tres ferits. El succés, dins de la gravetat, fou qualificat de «providencial» perquè d’haver ocorregut moments abans, quan estaven presents tots els obrers, haguera causat nombroses víctimes. «El hecho fue ocasionado por la explosión de una legiadora que reventando el local en que estaba emplazada voló todas las bovedillas del piso superior quedando parte de las paredes suspendidas por los postes e hilos de la fuerza eléctrica.»

Tan sols havia passat un mes, quan la ciutat d’Ontinyent va ser testimoni d’altre accident laboral en la finca «La Melonera» propietat de Juan Penadés Morant; un magatzem dedicat a l’exportació internacional dels famosos melons d’Or en el qual treballaven fins a vint persones, segons ens conta el seu descendent familiar, Joan Micó Barberà, en un article. Les dependències de la casa estaven reblides amb melons acabats de collir i juntament amb l’acumulació del gra de cereal en els pisos superiors van causar el col·lapse de l’estructura de l’edifici el dijous 24 de setembre de 1925.

La jornada laboral havia just començat quan, de sobte, a les sis del matí es produí el fatal accident. La causa del fet, explicava la premsa era «la ruptura de una pieza que sostenía las tramadas de los revoltones, viniéndose abajo dos pisos con todas las existencias de melones y cereales que en grandes cantidades tenían almacenadas, sepultando a cuatro individuos que estaban preparando cajones para la exportación».

Malgrat la distància de la finca del centre de la població, acudiren amb immediatesa, les autoritats i molts veïns per ajudar en el rescat dels treballadors soterrats per les runes. La casa es trobava en un estat de ruïna total i amb perill de despreniments. El temps corria en contra de les persones atrapades, sols pogueren extraure vius, però amb ferides a Ramon Soriano i a Domingo Espí. Després de 4 hores de titànics esforços aconseguiren traure els cossos sense vida de Salvador Micó Ferri de 54 anys i de Salvador Micó Penadés de 25, gendre i net respectivament del propietari Juan Penadés Morant. Les víctimes moriren asfixiades «envueltos por el gran montón de trigo que se les vino encima mezclado con los escombros del edificio». No cal dir que la família va quedar molt afectada per les sobtades i inesperades morts, i va causar gran commoció entre el veïnat. Un gran nombre d’ontinyentins es va unir al dolor i van acudir al sepeli que es va celebrar aquella mateixa luctuosa jornada.

6Per desgràcia, malgrat les mesures de prevenció, els accidents laborals continuen ocupant les pàgines als periòdics. Una trista realitat. Segons els informes de l’Institut de Seguretat i Salut en la Comunitat Valenciana en l’any 2021 moriren 64 persones en el lloc de treball.