Xàtiva teme una sobrecarga de trabajo tras el cierre de medicina interna en Ontinyent

La fecha planteada es el próximo 1 de julio. Quedan ocho días de plazo oficial. La conselleria de Sanidad cerrará la planta de medicina interna del Hospital General de Ontinyent, manteniéndose solamente una Unidad de Corta Estancia (UCE), que será atendida por el personal de Urgencias. Los pacientes de larga duración serán derivados durante el verano al hospital Lluís Alcanyís.

Desde que se diera a conocer esta medida hace una semana, el malestar entre los profesionales sanitarios de la comarca ha ido en aumento. Los sindicatos apuntan que las plantas del complejo setabense ya están llenas en la actualidad y aventuran una “sobrecarga de trabajo” por una decisión poco meditada. Defienden que hablar de “colapso” quizás es aventurado, pero no descartan ese posible escenario.

Edwin Oliver, delegado de Comisiones Obreras en el hospital de Xàtiva, atendió ayer a Levante-EMV y explicó que las plantas de medicina interna en el Lluís Alcanyís están casi al máximo de su capacidad: “Si se derivan pacientes de Medicina Interna desde Ontinyent y todos son de estancias prolongadas, es casi seguro que las plantas se saturen. La consecuencia más clara es que habrá una sobrecarga notoria de trabajo”, explicó el portavoz.

“Los contagios de Covid, por ejemplo, están subiendo, casi podemos decir que estamos casi en otra ola. Probablemente hablar de colapso sea un poco alarmista a estas alturas, pero no se puede descartar nada de momento”, prosiguió la misma fuente.

Falta de internistas

Amparo Martínez es la portavoz de UGT en el Lluís Alcanyís. Ayer se movió en términos similares, apuntando que “en Ontinyent hay dos internistas y uno se va de vacaciones. Si se queda uno solo y la conselleria no contrata más profesionales no se puede dar servicio a la sala, por eso la cerrarán. La verdad es que no nos han dado muchos detalles, más allá de la apertura de la Unidad de Corta Estancia. Aún no tenemos confirmado el cierre, pero está claro que no es lo mejor. El miedo de todos es llegar al colapso. Lo que está claro es que las patologías actuales son más crónicas, porque los pacientes son más longevos y ahí se necesita más medicina interna. No hay otra”.

La situación también ha saltado a la esfera política. Así, la Vall ens Uneix llevó el tema al pleno de la Diputació de València celebrado esta semana. El diputado Joan Sanchís pidió al presidente Toni Gaspar y al resto de formaciones representadas en la corporación que la diputación “como ayuntamiento de ayuntamientos traslade a la Generalitat la petición de que no se produzca esta merma en el servicio, que supone una muestra de falta de apoyo a las comarcas que luchan por no quedar despobladas. Perder servicios públicos o verlos deteriorados es lo que nos lleva hacia la España vaciada y ahora muchos municipios de La Vall d’Albaida y La Costera se ven afectados directa o indirectamente por esta medida que dicen que es para el verano, pero que en principio iban a hacer de manera definitiva”, manifestó el representante político.

La Vall ens Uneix también llevarán la problemática al pleno del ayuntamiento de Ontinyent. Así, la portavoz Natàlia Enguix ha presentado una moción en la que se denuncia que “es una medida insolidaria y un ataque sin precedentes a la atención sanitaria en Ontinyent y en resto de la comarca que ocasionará importantes trastornos a la ciudadanía, en especial a la gente mayor y las personas con enfermedades crónicas”, defiende en el texto.

Por último, la portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Mercedes Pastor, afirmó ayer que “la decisión provocará un mayor caos y desastre sanitario en Ontinyent. Es urgente actuar ante lo que es una amenaza en mayúsculas para la atención sanitaria de la ciudad. Esperamos que la presión de todos evite este abandono a nuestros ciudadanos”.