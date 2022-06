El juzgado libra a la Pobla del Duc de pagar 600.000 € a la empresa del polígono el Tosal

La Pobla del Duc no tendrá que pagar casi 600.000 euros (592.387) a la empresa responsable del desarrollo del polígono industrial el Tosal por una serie de facturas ajenas a este proyecto. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha desestimado el recurso de la mercantil, Inmobiliaria Zaragozá e Hijos SL, que reclamaba al consistorio el pago de una serie de facturas que sufragó de fuegos artificiales en fiestas, iluminación artística, alquiler de sillas y equipos de sonido para eventos locales, así como otros pagos por fiestas y actos del consistorio durante el gobierno del Partido Popular.

La inmobiliaria Zaragozá e Hijos SL firmó en 2005 un convenio con el Ayuntamiento de la Pobla del Duc, gobernado por el popular Natalio Navarro, para desarrollar, como agente urbanizador, el polígono el Tosal, una área industrial de 373.667 metros cuadrados. Entre 2006 y 2009, la empresa asumió numerosos gastos por «saraos» del consistorio. Pero la crisis golpeó a la empresa, que no llegó a realizar ninguna obra en la zona industrial —el polígono no se llegó ni a iniciar— y entró en quiebra. La mercantil, en liquidación concursal, cedió sus créditos a un fondo buitre sin haber ejecutado el polígono.

Ante el incumplimiento del desarrollo del polígono y la inviabilidad de materializarse por la insolvencia de la empresa promotora, por su situación económica y financiera, en concurso de acreedores, el nuevo gobierno municipal, presidido por el socialista Vicent Gomar, paralizó el proyecto y declaró la caducidad del mismo. La empresa, a través del fondo buitre, pretendió recuperar algunos de sus saldos y reclamó al ayuntamiento el pago de estas facturas que había asumido por actos festivos del anterior ejecutivo del PP.

Ahora, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo deniega a la empresa esta pretensión, señalando que la mercantil tenía que asumir gastos propios del desarrollo del área industrial y no de otros «asuntos» ajenos a esta obra. «El urbanizador es el agente público responsable del desarrollo y ejecución de las actuaciones urbanísticas señaladas en la ley», señala el fallo judicial, que ha sido valorado muy positivamente por el gobierno municipal de Vicent Gomar, que remarca los «beneficios para el conjunto de la población» de esta resolución judicial.

Gomar manifestaba ayer a Levante-EMV que «hemos perdido 15 años en materia industrial en la Pobla del Duc», por la «mala gestión del PP», y denunciaba que «no hay polígono industrial, no se ha desarrollado, y no hay visos de hacerlo». El alcalde denunció que «la empresa quiso cobrarse como mejoras del proyecto gastos en fiestas, y el PP ha sido conocedor de todo eso , y lo ha permitido, pese a que podía perjudicar al pueblo». «Ahora, el Partido Popular y su representante Óscar Bataller deberían explicar a la población este tipo de amaños a la hora de engañar a los vecinos con gastos que nada tenían que ver con el desarrollo del polígono», manifestaban desde el ayuntamiento. «Estas muestras de especulación del PP de la Pobla del Duc tienen que explicarse públicamente, ya que han dado como resultado un polígono inexistente, no desarrollado, voceado a bombo y platillo, con unos créditos cedidos a un fondo buitre», incidían desde el equipo de gobierno. Critican también que el proyecto del Tosal «ha tenido irregularidades desde el primer momento a manos del agente urbanizador, único responsable del no desarrollo del polígono, con la complicidad del Partido Popular».

El gobierno local del PSPV afirma que desde su llegada al ayuntamiento en 2011 han «trabajado intensamente en la desactivación de muchos de los problemas de la situación del polígono del Tosal, en solucionar estas irregularidades», para que «no costaran dinero y recursos al ayuntamiento y a sus vecinos», concluyeron.