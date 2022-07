Es una atracción turística más de la Canal, que causa furor entre los más pequeños y permite «visitar» la morada de uno de los personajes infantiles más reconocibles del imaginario colectivo. La casa del Ratoncito Pérez se ubica en la parte alta de Navarrés y desde el año 2019 es un icono más del municipio.

Sin embargo, la instalación ha sido víctima de los vándalos varias veces en los últimos tiempos. Los amigos de lo ajeno no respetan ni los símbolos ni las ilusiones infantiles. Varios elementos decorativos y figuras que formaban parte del montaje han desaparecido en los los recientes fines de semana. Una verdadera pena.

Se da la circunstancia de que muchos vecinos de la zona en la que se ubica el rincón dedicado a este característico personaje solo acuden a sus casas durante el fin de semana, con lo que el trasiego diario es menor al de otras calles de la localidad. Esta situación causó que las responsables del montaje fueran avisadas días después de haber sucedido los robos. Así lo confirmó ayer a Levante-EMV Ana María Monterrubio, una de las impulsoras de la iniciativa, junto a su tía y su madre: «Una vecina nos dijo que al salir a barrer y limpiar la calle se percataron de que habían desaparecido todas las figuras del pasaje dedicado a ‘Gregorio el gnomo’, un personaje local que recoge los chupetes que dejan los niños cuando crecen. Nos sorprendió mucho», explicó indignada la responsable.

De hecho, concretó que ante la previsión de un acto vandálico de este tipo habían rellenado las figuras con cemento y las habían clavado con fijaciones al suelo: «No es una chiquillada ni nada por el estilo, quién ha venido se ha llevado todos los gnomos y lo ha hecho a propósito. De hecho, hasta se hizo con el recipiente donde los más pequeños dejan sus chupetes, no dejó nada», apuntó. «No es la primera vez que pasa algo de este estilo. En cada una de las ocasiones no le vemos sentido. Sin embargo, las otras veces los vándalos venían de noche y casi siempre lo que hacían era romper algo o dejar una carta con mensajes obscenos, por ejemplo. Eran más trastadas que otra cosa. No se llevaban tantos elementos de la zona a la vez. Ahora, ha sido diferente», enfatizó.

Junto a los gnomos, los ladrones también se han llevado una figura de un ratón más grande que el resto y otras representaciones del personaje infantil que fueron realizadas de forma artesanal: «Había partes del poblado hechas con troncos y material reciclado y ratones creados con arcilla polimérica, por ejemplo. Ya no están. No entendemos para qué se han llevado también un bote con papeles y bolis, que utilizaban los más pequeños para escribir sus cartas. Robar estas cosas es una locura». «No sabemos quién ha sido, es algo muy difícil de comprobar por nuestra parte. Nos han dicho que vieron a una mujer cargada con dos bolsas grandes bajando, pero no está confirmado. La pregunta es clara: ¿Para qué lo hacen sino es para hacer daño?», manifestó Monterrubio.

Las responsables de la casa del Ratoncito Pérez ya se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para intentar aclarar el asunto. Apuntan que piensan remodelar la zona y reponer los elementos robados: «Mucha gente ha visto nuestras publicaciones en redes sociales y se ha brindado a ayudar. Igual abrimos un canal para donaciones», comentó.

A su vez, reconoció que, a veces, las situaciones de este tipo les llevan a pensar en la posibilidad de retirarlo todo y abandonar el proyecto: «Lo empezamos con mucha ilusión gracias a un evento de Street Art y ha salido bien, pero estas cosas cansan».

Un roedor que celebra el Orgullo

La casa del Ratoncito Pérez emplazada en la Canal ha ido creciendo en tamaño durante los últimos años, ampliándose poco a poco parte del poblado que nació en una antigua toma de aguas. Una de las últimas renovaciones ha tenido relación con la celebración del día del Orgullo LGTBI+. cuando se adornó parte de la instalación con los colores arcoiris. A su vez, las responsables del montaje también han apostado por recrear algunos de los rincones más emblemáticos de Navarrés, como es la ermita del pueblo, localizada a poca distancia del lugar.