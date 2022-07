El Eset-Ontinet femenino ficha a Paula Silvestre y Alba Andrés

El Club Martínez Valls Bàsquet de Ontinyent sigue conformando las plantillas de los diferentes equipos para la próxima temporada y el club acaba de anunciar los fichajes de dos nuevas jugadoras para el Eset-Ontinet, el equipo sénior femenino. Se trata de Paula Silvestre y Alba Andrés, que se suman al equipo que la próxima temporada competirá en la categoría Autonòmica.

Paula Silvestre, de 18 años y natural de Banyeres de Mariola, juega como base, aunque también puede hacerlo como escolta o alero. Silvestre se suma al proyecto deportivo del equipo ontinyentí que dirige Toni Valero, al que ya conoce y con el que ya ha trabajado bajo sus órdenes. La nueva jugadora del Eset ha formado parte, desde las categorías más inferiores, del Club Bàsquet Banyeres, donde fue dirigida durada diversas temporadas por Valero, quien ahora volverá a ser su entrenador, en el Eset-Ontinet. Paula Silvestre se muestra muy ilusionada por el inicio de esta nueva etapa deportiva y afirma que “vengo al club con ganas de competir con el equipo, de ir a por todas y, sobre todo, de disfrutar”.

Por su parte, Alba Andrés tiene 20 años y es de Moixent, aunque llega al Eset procedente del Club Bàsquet Genovés. Juga también en la posición de base y la nueva jugadora del equipo de Ontinyent afirma que ha decidido ir al Martínez Valls Bàsquet “por la seriedad del proyecto: Andrés añade que “siempre que me he enfrentado al equipo he visto como todas han remado juntas hacia un objetivo común”, resalta.

Las dos nuevas jugadoras del Eset-Ontinet se suman así a un equipo que ya ha confirmado las renovaciones de Maria López, Maria Lucas, Àngela Sanz y Delia Monerris. El club avanzó la semana esta primera ronda de renovaciones y se prevé que en los próximos días siga desvelando novedades en la configuración de la plantilla del primer equipo femenino del Martínez Valls Bàsquet.