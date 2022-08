«La Fira ha superado mis expectativas: está siendo increíble»

«Está siendo increíble, muy intenso». Así describe Patricia Iborra Mollá, Reina de la Fira d’Agost 2022, su reinado a pocas horas de que concluya. «Está yendo todo súper bien, la gente es muy atenta, muy cariñosa y estoy disfrutando de todos los actos», expresaba ayer Patricia, quien afirmaba que «es una experiencia increíble. Todos me lo decían, pero nunca me hubiera imaginado que fuera así».

Uno de los actos más esperados, tal como expresó cuando fue nombrada, era la llegada de la inauguración de la Fira y su Proclamació como Reina y ayer, tras vivirlo, declaraba que «superó mis expectativas». «Al principio no sabía lo que iba a sentir cuando fuera proclamada, estaba nerviosa y no sabía porqué, pero después fue todo muy emotivo. No me podía imaginar que fuera así, superó mucho mis expectativas», recalcaba. Patricia destaca el gran respaldo que están recibiendo ella y las damas de su Cort d’Honor: Gema Salas, Gisela Mahíques, Andrea Navarro y Lucía Genís; así como los acompañantes César Terol, Sebastián Giménez, Alejandro Ballester, Guillermo Soler y Aitor Gascó. «Es muy bonito ver cómo se emocionaban con nosotras en la inauguración, la gente es muy cariñosa, nos tratan muy bien».

La joven de 18 años ha podido descubrir actos de la Fira a los que antes no había asistido y que le han sorprendido, como las exposiciones de fotografía y pintura del Saló Local de Fotografia y el Premi Juan Francés. «Me ha encantado entregar los premios, como máxima representante de la Fira, y ver la alegría de los ganadores», manifestaba. También resaltaba la carrera de motos, «con mucha gente y carreras muy disputadas», y el Tir i Arrossegament, otro de los eventos fireros que no conocía, «y que ha sido muy bonito. Veía que los carreteros sufrían mucho, más que el caballo. Había mucha gente, mucho ambiente», explicaba. Patricia también puso de manifiesto otro acto como la Fira sense Soroll, «participamos en los talleres con los niños, fue muy divertido».

La Fira d’Agost concentra numerosos actos en cada jornada y la Reina de la Fira, como máxima representante, tiene que estar presente en la mayoría. Patricia señalaba ayer que «son muchos actos, días muy locos, en los que te levantas pronto y te acuestas tarde», declaraba ayer a Levante-EMV en un momento de descanso entre la abultada agenda de actos a los que acude. Preguntada por cómo llevaba el cansancio, manifestaba, con un punto de agotamiento, que «aguantando», aunque inmediatamente añadía que «ser Reina de la Fira es una vez en la vida y hay que disfrutarlo al máximo. Ya descansaré después». Para Patricia, esta feria «está pasando muy rápido, volando. Quiero que los pocos días que quedan pasen lentos, que duren más, que se hagan más largos», expresaba, en un anhelo de que esta Fira, singular y especial para ella, no acabe.

Preparando el discurso del acto de la Cloenda

De los últimos actos que vivirá como Reina de la Fira 2022, Patricia Iborra destaca la Cloenda, para la que ya piensa en el discurso con el que despedirá su reinado, esta noche. Afirma que ya tiene algo escrito, «lo voy escribiendo día a día. Me planteé hacer como un diario de lo que nos ha pasado estos días, lo que hemos vivido», explicaba ayer, y añadía que «aún quedan días, no lo tengo terminado». La Cloenda de la Fira será a las 23 horas en la Murta, con el espectáculo «Totally Tina».