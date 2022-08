Condenan a ocho meses de cárcel al agesor machista de la Pobla del Duc

El varón de 25 años de edad que fue detenido durante la madrugada del pasado jueves por propinar una paliza a su novia de 20 años en plena calle en la localidad de la Pobla del Duc fue condenado ayer a una pena de ocho meses de prisión y a 16 meses de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima, como autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género.

La pena se confirmó tras celebrarse un juicio rápido por conformidad de las partes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Ontinyent, con competencias en materia de violencia sobre la mujer.

Junto a la sentencia condenatoria, la juez dictó un auto por el que deniega la suspensión de la ejecución de la pena y acordó el ingreso en prisión del acusado para el cumplimiento de la misma. El arrestado cuenta con la posibilidad de recurrir la sentencia dictada en Ontinyent.

Los hechos se remontan al pasado jueves, sobre las 4:30 de la madrugada. La Policía Local de Benigànim —localidad natal de la mujer— recibió una llamada de la víctima, narrando que había recibido una paliza en plena calle. El municipio se encuentra inmerso en sus fiestas patronales, pero los agentes acudieron enseguida a dar respuesta al aviso dado la gravedad de los hechos.

Acto seguido, varias patrullas se acercaron hasta el municipio de la Vall d’Albaida y trasladaron a la joven al centro de salud para que fuera atendida de las heridas sufridas. "La chica no paraba de llorar y decía que no se podía levantar", apuntaron las fuentes consultadas. Tras confirmar que no tenía ningún hueso roto, los agentes la llevaron al equipamiento sanitario más cercano.

Efectivos de la Guardia Civil también se personaron en las dependencias, cumpliendo con protocolo establecido.

Los agentes confirmaron que el agresor cuenta con viviendas propias tanto en Benigànim como en la Pobla del Duc, por lo que decidieron ir a buscarlo tras confirmar las direcciones.

"Nos esperaba fumando"

Guardia Civil y Policía Local se acercaron primero al domicilio de Benigànim, donde no encontraron a nadie. Al no ver al varón en esa residencia, decidieron acudir a la casa del municipio vecino. Según relataron ayer fuentes policiales a Levante-EMV, el agresor se hallaba en el balcón, esperando tranquilamente la llegada de los agentes: "Nos lo encontramos con la puerta de la casa abierta, ya que vive en un primer piso. Estaba fumando un cigarro y no opuso resistencia durante la detención. Le pedimos que bajara a la calle y le pusimos los grilletes al detenerlo por la agresión".

La paliza fue grabada por un vecino, que compartió el vídeo por redes sociales con un mensaje claro: "Que todos se enteren quién eres". En las duras imágenes se aprecia como los dos llegan a una calle a bordo de un turismo. El agresor sale enfurecido del coche, saca a su víctima del mismo y la agarra del cuello, empujándola contra el vehículo. Tras separarse, ella va tras él y el ataque continúa. El varón derriba a la mujer tras propinarle dos patadas y, ya en el suelo, sigue con varios golpes y le tira diversos objetos. Luego, el vídeo acaba con el atacante subiéndose al turismo y abandonando el lugar de los hechos.

Más de un minuto de cruda violencia que atestigua la gravedad de lo sucedido.