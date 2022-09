Collado deja la jefatura de Xàtiva para dirigir la Policía Local de Castelló

El nombramiento se oficializará durante el presente mes de septiembre, pero todos los flecos están cerrados. Antonio Collado (Alzira, 23-4-1959) dejará la jefatura de la Policía Local de Xàtiva para acceder al puesto de comisario de la Policía Local de Castelló. El ayuntamiento de la capital de la provincia convocó una provisión de puestos de trabajo y Collado se ha impuesto a los otros tres candidatos.

La previsión es que sea nombrado a mediados de septiembre. Consultado sobre las razones que le llevaron a presentarse al proceso, el actual jefe de la Policía Local de Xàtiva expuso que «todo el mundo aspira a llegar a las máximas cotas profesionales y yo he tenido ahora una oportunidad para hacerlo». Pasará de dirigir una plantilla de algo más de 60 efectivos en la capital de la Costera a otra de 450 policías. Pasa a coordinar la policía de una capital de comarca para trasladarse a una capital de provincia.

«En octubre cumpliría mi sexto año de mandato en Xàtiva y el balance que puedo hacer es muy positivo. He intentado integrarme en mi trabajo y en la vida social de la ciudad», comentó el mando policial, que ya está buscando casa de alquiler en Castellón.

Antes de dirigir la Policía Local setabense, Collado fue el máximo responsable de las plantillas de Algemesí, Alcúdia y Mislata: «Es curioso que teniendo el mismo cargo y el mismo objetivo en cada sitio haya sido una experiencia diferente. Cada lugar tiene sus peculiaridades y en todos he intentado hacer lo mejor».

Consultado sobre su relevo al frente de la Policía Local de Xàtiva, Collado explicó que será una decisión que tomarán desde el Ayuntamiento: «Creo que la actual estructura es autosuficiente, que hay gente muy cualificada y preparada en la plantilla. Pero no es una decisión mía».

«Xàtiva es una ciudad segura»

Preguntado sobre sus impresiones acerca de la situación de la capital de la Costera en materia de seguridad, Collado fue contundente. «Hablamos de una ciudad enormemente segura. Así lo confirma el hecho de los índices de criminalidad sean de los más bajos entre ciudades de las mismas características. Esto se logra gracias a la coordinación y cooperación entre los diferentes cuerpos». Por último, se mostró remiso a definir su traslado a Castelló como una etapa final: «Mi plaza está en Xàtiva, voy en comisión de servicio. Nunca se sabe».

«En la primera ola llegué a trabajar 82 días seguidos»

La pandemia causó un giro de 360 grados en la vida de todos. Y los cuerpos seguridad no escaparon a esta tendencia. Antonio Collado no dudó a la hora de definir a la pandemia como el tiempo más duro que ha pasado como policía: «En la primera ola trabajé 82 días seguidos, con jornadas de doce y catorce horas. Cogía el coche por la mañana durante el confinamiento y no había nadie. En parte, parecía una película de ciencia-ficción. Todo era incertidumbre», apostilló.