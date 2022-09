"Si mañana viene otra DANA estamos igual que hace tres años"

Cuando se cumplen tres años de la catastrófica DANA que dejó un reguero de incidencias en los municipios de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, una parte importante de las actuaciones demandadas por los ayuntamientos para reparar desperfectos y garantizar la seguridad frente a nuevos episodios de lluvias torrenciales continúan sin desplegarse. El Ayuntamiento de la Font de la Figuera ha lanzado la voz de alarma ante la imposibilidad de cumplir los plazos marcados en las ayudas económicas concedidas por la Generalitat para ejecutar las obras pendientes en la localidad y ha instado a la Conselleria de Justicia a ampliar la validez de las mismas ante el inminente final del periodo pautado oficialmente para justificarlas.

Aunque existe el compromiso tácito trasladado por el departamento autonómico a los alcaldes de que habrá una prórroga de seis meses en las subvenciones, el alcalde de este municipio de la Costera echa en falta una resolución que la autorice formalmente. Muñoz muestra su preocupación porque los problemas de falta de personal con los que ha de lidiar su consistorio están dilatando en exceso la inversión de 880.000 euros prevista. "Estuvimos tres meses sin secretario, con lo que eso paraliza la gestión municipal. Los plazos que nos dan cuando hablamos de procesos tan complicados y cantidades tan grandes no se corresponden con la realidad de los ayuntamientos pequeños", lamenta. La corporación de la Font ya tiene listo el proyecto para solventar los destrozos que causó la DANA en caminos, bancales e infraestructuras municipales, aunque todavía falta aprobar la adjudicación por pleno y sacarla a concurso.

En una situación similar están otros consistorios que se vieron damnificados por la gota fría en la Costera y la Vall d'Albaida como Moixent, Montaverner o Fontanars, en buena medida como consecuencia de los farragosos trámites obligados por la ley de contratos. "Entre lo que han tardado en darnos las ayudas (a finales del año pasado) y el trámite administrativo que nos tenemos que comer más los pliegos de contratación y demás, es imposible cumplir los plazos", señala Muñoz, que recuerda que en mayo su ayuntamiento pidió ampliar el término en seis meses y todavía no ha recibido respuesta. "Todo es pasar competencias a los ayuntamientos pero no van acompañadas de más recursos", indica el alcalde.

Junto al retraso en la ejecución de las ayudas, el consistorio de la Font sigue a la espera de que el Ministerio de Transportes concrete una solución definitiva para desviar las aguas y proteger los caminos y bancales del municipios de los estragos de otra posible DANA, debido a los problemas de inundaciones propiciados por las obras ejecutadas en la Font por el Gobierno de España en el término municipal. "Nos hicieron un planteamiento que no nos gustaba nada por las implicaciones que tenía y no nos han vuelto a plantear ninguna alternativa. Quieren evitar que el agua de la Foia de Manuel inunde las vías del ferrocarril, pero no dan soluciones para los problemas en el municipio. Si mañana viene otra DANA nos vemos en la misma situación en la que estábamos", denuncia el primer edil, que asegura que tanto al ayuntamiento como a los propietario de casetas y a los agricultores del pueblo "les tiembla todo" en cada episodio de lluvias intensas al recordar aquel 12 de septiembre de 2019.