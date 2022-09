«La sociedad está más sensibilizada ante el maltrato animal tras la pandemia»

Francina Peinado Gil impartirá a las siete de la tarde de hoy una charla formativa en la Casa de la Cultura de Xàtiva titulada «Actuaciones prácticas en casos de maltrato animal». Formada en bienestar animal por la Universitat Oberta de Barcelona (UAB) y residente en el municipio de Monserrat, en la Ribera, Peinado colabora con la protectora setabense SPAX desde hace tiempo.

Ayer explicó que actualmente asiste a protectoras y otras entidades en la gestión de subvenciones o en casos concretos de maltrato animal: «Es un área bastante amplia. Hace tiempo que trabajo con la SPAX, por ejemplo. Si tengo información relevante o tienen una consulta me contactan sin problemas». Y es que la experta tiene claro que la gente no sabe cómo actuar en este tipo de situaciones: «La mayoría de las personas no sabe a quién acudir ni cómo gestionar un caso de maltrato animal».

Y los problemas se suceden ante el crecimiento registrado en los últimos años: «Tengo la sensación de que con la pandemia la sociedad está más sensibilizada, más concienciada, contra el maltrato animal. La gente sí denuncia más, tiene más inquietud. La sociedad está pidiendo a gritos que nos ocupemos del trato digno a los animales y los políticos, poco a poco, ven que las cosas están cambiando».,

La experta también explicó que «cuando vemos un caso de maltrato debemos saber diferenciar y conocer a quién vamos dirigirnos, porque si lo administración no actúa como debe puede pasar que el ejemplar acabe pereciendo. Todo depende de las circunstancias y de la gravedad de lo que esté pasando. La gente tiene que tener claro los criterios a seguir. El Seprona, por ejemplo, no va a acudir inmediatamente para un caso leve, ya que están limitados por sus recursos. No van a decomisar un animal por un escrito en un registro de entrada, por ejemplo».

«La Fiscalía de Medioambiente, por poner otro ejemplo, actúa si su presencia está justificada. Lo que siempre aconsejo a los denunciantes es que aporten fotos —todas las que puedan— y recopilen muchos testimonios para fundamentar sus denuncias, sino el caso puede acabar siendo archivado».

Bous al carrer

La protagonista de la charla de hoy también se refirió a la creciente polémica que están suscitando los festejos de los bous al carrer en la Comunitat Valenciana. Resaltó que el tema no será tratado durante la cita, «ya que se desvía de todo lo que he preparado, yo me voy a centrar en los casos que puede generar un particular». Eso sí, no dudó en dar su opinión: «Los Bous al carrer son una forma de maltrato animal institucionalizada, son actos que se organizan de manera legal y donde los animales sufren. Es bueno que se está empezando a sacar el debate, que se pongan en tela de juicio».