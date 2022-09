El Benigànim y el Canals firman tablas en un encuentro igualado, y el Ontinyent araña un punto al Castellonense

El municipal de Benigànim vivió la tercera jornada de la Lliga À Punt Preferent con la visita de la UD Canals. Un choque con estilos futbolísticos muy diferentes que se saldó con el empate a uno en el marcador y el reparto de puntos.

El partido comenzó con un conjunto local que saltó al césped con cierto nerviosismo, que supo aprovechar el equip de la Costera para dominar en los primeros compases. Avisó el Canals con una de sus armas más potentes, el balón parado. A la salida de un córner, ejecutado al segundo palo lo intentarían los canalenses pero el esférico se perdió por línea de fondo. A partir del cuarto de hora de juego el Benigànim se fue encontrado más cómodo y empezó a dominar el partido. Pasada la media hora, Edu asistió a Álex Tormo con un pase en profundidad para que este batiera al portero con un tiro cruzado. Con el resultado a favor para los rojiblancos y sin más ocasiones de peligro se llegó al descanso.

Después del paso por vestuarios el conjunto ganxut salió muy enchufado y disfrutó de hasta tres ocasiones claras de gol que no fueron capaces de convertir. El Benigànim no conseguía cerrar el encuentro y eso lo supo aprovechar el Canals a 15 minutos para el final. Desde la banda izquierda del ataque canalense voló un centro hacia el primer palo donde apareció Payan y de cabeza mandó el balón al fondo de las mallas para poner la igualdad en el electrónico del municipal de Benigànim. Los de la Vall d’Albaida reaccionaron de forma inmediata con una rápida contra en la que Dylan se plantó en la frontal del área y el visitante Navarro se vio obligado a frenarlo y fue expulsado con roja directa. El marcador ya no se movió y con el empate a uno se llegó al final del encuentro.

Álex Tormo abrió el marcador para el Benigànim y Payan empató para el Canals

Partido muy igualado en el que el SIA Benigànim disfrutó de más posesión de balón y más ocasiones de gol. Ambos conjuntos suman un punto en la clasificación y los de José Luis Vidal alargan la buena dinámica de juego que arrastran desde la pasada jornada y la continua progresión de sus jugadores, objetivo fundamental del club ganxut.

Empate del Ontinyent 1931

El Ontinyent 1931 CF arañaba un punto ante un duro rival, el Castellonense, candidato a ocupar los puestos de privilegio de la clasificación y optar al ascenso al final de la temporada. Los de Roberto Bas empataban 1-1 en su visita a los de la Ribera y tras este resultado ceden el liderato al Olímpic, que suma dos puntos más (9) que los de la Vall. En el partido ante el Castellonense, el conjunto local se adelantó en la primera parte, con un gol de Ramsés a los 20 minutos de juego; y el Ontinyent igualaba en la segunda mitad, en el minuto 85 con un gol de Diego Cambra.

El otro equipo de la capital de la Vall d’Albaida, el CD SB Ontinyent, venció 3-1 ante el Tavernes de la Valldigna. Alberto Cambra, José gras y José M. González marcaron para los locales. También ganó la pasada jornada l’Olleria, 1-0 frente al Dénia, con gol de Marc Escrivá en los últimos minutos del partido.