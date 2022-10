El Olímpic deja escapar dos puntos ante la Font d’en Carròs

El Olímpic ha dejado escapar dos nuevos puntos en la Murta, cuatro en las dos últimas jornadas, tras empatar a uno el pasado domingo ante la Font d’en Carròs. Ahora el líder es el Ontinyent 1931, a dos puntos de los de Xàtiva, que son terceros en la tabla, empatados a puntos con l’Olleria, que supera a los setabenses y se coloca segundo tras su última victoria. Los de Xàtiva acumulan 7 goles en cinco partidos, y únicamente uno de ellos marcado por un “delantero”, Corbalán. El entrenador, Xavi Candel, reclama ya fichajes.

El Olímpic dejó escapar el triunfo ante la Font d’en Carròs, en un partido en el que los locales tuvieron siempre la posesión. Tras adelantarse en el marcador, los visitantes empataron en un despiste de los setabenses, antes del descanso, y luego, jugando incluso en superioridad, se vio la incapacidad del Olímpic para crear oportunidades claras de gol.

El equipo setabense se encontró con un organizado rival que puso muchas dificultades a los locales, “ellos han defendido con todos los jugadores en su campo, y no han hecho ningún tiro a portería salvo el gol, en un despiste nuestro. No han lanzado saques de esquina ni faltas”. El entrenador también reconoce que no se supo romper esa defensa, “no hemos sabido atacar esta defensa con cinco de ellos en línea y cuatro por delante. Hemos hecho más de 20 centros laterales pero no hemos sabido aprovecharlos”, ha explicado.

Y la solución pasa por cumplir aquello prometido desde Sudeva: reforzar la plantilla en septiembre, lo que no se ha cumplido. Candel ha lanzado un SOS: se debe “fichar. Necesitamos un delantero, los que hacen goles son los delanteros, necesitamos más recursos en ataque, alguien que acompañe a Matías Aquino que está muy solo”. El técnico quiere ya hechos, “no es tiempo de probar a nadie, si viene un delantero tiene que fichar ya, sí o sí. También necesitamos un jugador que complemente la plantilla, pero tiene que llegar ya”, ha enfatizado.

Candel apostó en este partido por una defensa de cuatro porque necesitaba extremos más rápidos para romper la defensa del rival, y dejó de inicio a Fuster en el banquillo ante la previsible falta de espacios que hubo. Migue Aracil quedó descartado antes del partido por molestias físicas.

Este empate ha dejado “tocado” al grupo pues, según el entrenador, el equipo acabó “fastidiado porque siempre queremos ganar, y más en casa. No puedo reprocharles nada a los jugadores”. Los últimos dos empates y el incumplimiento respecto a los fichajes ha bajado la euforia o la confianza en la plantilla después de las tres primeras victorias en liga. Cullera y Tavernes son los próximos partidos. El Olímpic, y no es mal dato, lleva cinco jornadas consecutivas sin perder.