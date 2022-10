Aielo de Malferit obri aquest dissabte els actes del 9 d’Octubre amb la reobertura de la Col·lecció Museogràfica permanent de ceràmica d’Elvira Aparicio, una mostra que fins ara ocupava els baixos de l’antic ajuntament, i que ara passarà a ocupar un nou espai a l’edifici de les Escoles Velles, junt al Museu de Nino Bravo.

La inauguració de la col·lecció ceràmica al nou espai tindrà lloc a les 18 hores d’aquest dissabte al pati exterior de les Escoles Velles, al Passeig de l’Eixample. Està prevista l’assistència de l’alcalde, Juan Rafael Espí, i de la propia autora de les obres exposades, Elvira Aparicio Llovet.

La col·lecció museogràfica permanent de la ceramista està composada per unes 350 peces, entre les quals destaquen unes sèries més minimalistes, amb materials com la terra egipcia; o una sèrie més recent, dedicada al canvi climàtic. Elvira Aparicio és catedràtica d’Història de l’Art i durant 40 anys va donar classes. L’artista es defineix a si mateixa com una ceramista autodidacta.

A més de l’acte de la vespra, Aielo de Malferit també celebrarà el mateix dia de la festivitat una programació especial per commemorar el 9 d’Octubre. L’acte institucional tindrà lloc a les 12 hores a l’auditori municipal, amb el lliurament de les distincions del 9 d’Octubre. L’esport autòcton, la pilota valenciana, també estarà present, amb dues partides de raspall al trinquet de la localitat. La primera partida serà a les 11:30, amb xiquets, i després s’enfrontaran els equips de Bicorp i el Genovés, amb Mario Víctor i Borja contra Kilian Miravellés i Rosen.