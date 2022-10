Inma Boscà, primera mujer en silla de ruedas que gana un Ultra Trail

Inma Boscà no tiene límites. La deportista con discapacidad -sufre una enfermedad rara que le ha privado de movilidad- y vecina de la Pobla del Duc no para de superar retos, a cuál más complicado, y, tras convertirse hace unos meses en la primera mujer con discapacidad en completar una carrera de larga distancia (Ultra Trail de Tarragona), ahora pone el listón aún más alto tras convertirse en la primera mujer en silla de ruedas en ganar un ultra trail. Ocurrió en la Volcano Ultramaraton de Cartagena, celebrada el pasado 1 de octubre. Inma, que compite junto a su marido, Toni Ibáñez, quien va ayudándola a tirar de la silla de ruedas, disputó la carrera de la modalidad maratón de 66 kilómetros, que partía de Cabo de Palos y finalizaba en Cartagena. Tras ocho horas de carrera ininterrumpida, la atleta de la Pobla del Duc cruzaba la meta como primera en la categoría de veteranas, quedando además cuarta en absoluta y 33ª en la clasificación general, en una competición que reunió a más de 330 corredores. La de la Pobla del Duc disputó el Ultra con su silla de ruedas habitual, la que utiliza cada día para moverse.

La prueba fue un reto y una “carrera de obstáculos” para la valldalbaidina, que a los 3 kilómetros del inicio ya se encontró con la primera traba, un muro que el resto de corredores saltaba sin complicaciones y que para Inma, en silla de ruedas, resultó algo más complicado. Tuvo que pasar la silla por encima de la pared, para lo que tuvieron que ayudarla otros corredores. El mismo “obstáculo” se le cruzó en el recorrido unos cuantos kilómetros después. Ello les hizo perder más tiempo respecto a otros participantes, aunque Inma y Toni aprovecharon los tramos de asfalto, más rápidos, para recortar distancias.

La de la Pobla del Duc cogió un ritmo cómodo y a mitad del recorrido, sobre el kilómetro 30, comenzó a sobrepasar a corredores que iban por delante, avanzando posiciones hasta el final. Inma acabó “muy cansada, pero eufórica, muy contenta”, afirma. “Antes de participar pensábamos que si acabábamos entre los 100 primeros sería ya un gran éxito, pero cuando finalizamos la prueba y vimos a la gente alucinada y lo que habíamos hecho, fue brutal”, destaca Toni. Y eso que hasta el día siguiente no supieron que Inma había finalizado como primera veterana, ya que tras concluir la prueba se marcharon rápidamente a casa porque al día siguiente competían en Algar de Palancia, en un trail de 16 km. La pareja se desplazó hasta la localidad valenciana, aunque finalmente no pudieron correr esta prueba por un problema en el pie de Toni. Decidieron no correr para evitar una lesión más grave.

Los dos deportistas de la Pobla del Duc entrenan cada día, y para disputar la Ultra Trail de Cartagena intensificaron la preparación los meses previos. Una preparación que se vio alterada por el fallecimiento del padre de Toni, por lo que no pudieron entrenar durante varios días. Finalmente llegaron con fuerzas, ánimos y la preparación necesaria para completar la prueba de larga distancia y superar un nuevo reto. En la preparación han contado con la ayuda de la entrenadora Clara Oltra, de ELE sport center; del nutricionista José; y de los fisioterapeutas Luis y Quique.

Inma Boscà ya piensa en un nuevo Ultra Trail. El próximo que es ha marcado es el UTTGN Ultra Trail de Tarragona, del 11 de marzo de 2023. La atleta de la Pobla del Duc prefiere participar en carreras para todos los deportistas, “carreras donde competimos atletas con y sin discapacidad, aunque sean más difíciles para nosotros”, señalan. Antes de la cita de larga distancia del próximo año, Inma y Toni participarán en carreras populares y “alguna solidaria, como una en beneficio a una amiga nuestra que padece fibrosis quística”, señala Toni, que indica que estas pruebas “nos sirven de preparación y para saber cómo estamos físicamente”. Una carrera constante para Inma, para quien los retos no cesan.