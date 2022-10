Primer derbi entre Olímpic y Ontinyent

Primer derbi de la temporada. Habrá otros como los del Canals o el Castellonense, pero sin duda el de este domingo es de los más atractivos. No hace tanto los de Xàtiva aspiraban a jugar en Segunda B y los de la Vall d’Albaida renunciaban a su nombre, a su categoría e iniciaron camino en la Segunda Regional. Hoy ambos equipos militan en la misma categoría. Ellos con una masa social importante en número y volcada con su equipo, nosotros con una menguada masa social y muy descontentos con la gestión del club. Por no querer hablar de aquello que no sé, no quiero escribir sobre la situación económica, pero me la imagino. Llegamos a este derbi siendo, además, ellos, el Ontinyent 1931 CF, favoritos pues nos aventajan en cuatro puntos y juegan en casa.

Pero, afortunadamente, el fútbol, en ocasiones, se olvida de despachos y dirigentes y se resume en un balón y once contra once. Y, sinceramente, creo que el Olímpic llega bien a este partido. Está también invicto y ha marcado en cada uno de los partidos jugados. Todavía creo que hay ilusión en ellos. Además saben que tienen poco que perder y mucho que ganar. Si se gana o incluso si se empata, los de Xàtiva, sus jugadores, el técnico, saldrán reforzados del Clariano. Me gusta más el papel de víctima que el de favorito y no me olvido de la motivación que puede tener Matías Aquino. Soy optimista. El partido, me lo estoy diciendo toda la semana, es importante pero no decisivo pues queda mucha, mucha liga. Tengo claro que la ilusión en el equipo suele ser efímera así que quiero disfrutar de ella mientras la tengan.