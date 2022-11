Bèlgida sale de la lista de vestigios franquistas al cambiar dos calles de nombre

Bèlgida ha dejado de formar parte de la deshonrosa lista de municipios que conservan vestigios franquistas y de exaltación de la dictadura. La localidad de la Vall d’Albaida ha cambiado el nombre de dos calles que enaltecían aspectos del régimen franquista y de la Guerra Civil y es uno de los municipios destacados en la actualización del Catálogo de Vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura que acaba de publicar la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, entre los municipios que han realizado los cambios exigidos para retirar estos símbolos. En el listado de septiembre de 2021, Bèlgida aún figuraba en la lista.

Las calles que se han renombrado son la calle Unificació, que hacía referencia al decreto que promulgó Franco para fusionar los varios partidos políticos bajo el nuevo partido único de FET de las JONS; y la calle Mártires Llorenç i Martí, que recordaban a dos curas vinculados al franquismo y a Bèlgida, según indica el alcalde de la localidad, Diego Ibáñez. El primer edil explica que “la gente más mayor del pueblo fue la que nos comentó que esas dos calles hacían referencia a aquella época negra, por lo que lo revisamos e iniciamos los trámites para proceder al cambio”. El ayuntamiento avisó a los vecinos de estas dos calles, que se encuentran una al lado de la otra, ya que la modificación suponía el cambio de la dirección postal y los consiguientes trámites administrativos y con entidades como bancos que tendrían que realizar los residentes para notificar la nueva denominación de las vías, que han pasado a llamarse calle Nou y calle Cultura. Tras informar a los residentes, la propuesta fue tratada en el ayuntamiento y aprobada por el pleno municipal.

Ibáñez detalla que la C/Unificació se ha renombrado como C/Nou, “el nombre que los vecinos siempre han utilizado para referirse a esta calle, la gente siempre la ha conocido así”, mientras que la C/Mártires ahora es la C/Cultura, porque en esta vía se encuentra la Casa de la Cultura de la localidad. El primer edil afirma que “estamos muy contentos y satisfechos por cómo se ha producido el cambio, ya que no ha ocasionado ninguna polémica entre los vecinos de las calles afectadas ni del pueblo”.

El alcalde de Bèlgida afirma que “estamos para cumplir la ley y más en un asunto como éste. Todo lo que nos lleve a aquella época tan lamentable se tiene que eliminar, las guerras no traen nada bueno, como también se está viendo ahora. A toda la gente no le pueden parecer bien estos cambios, pero en el caso de nuestro pueblo no ha habido ningún problema, nadie nos ha trasladado ninguna queja en contra de la modificación”, asegura. “Estamos muy contentos también por dejar de aparecer en esta lista y, aunque la ley no obligara, creemos que es algo que se tenía que hacer. Había que eliminar cualquier símbolo o vestigio que recuerde a aquella época”. Bèlgida mantenía estos dos únicos vestigios franquistas, el nombre de estas calles, y con el cambio la localidad de la Vall d’Albaida queda libre de simbología franquista.

Bèlgida se une en esta actualización del Catálogo de Vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura a dos municipios de la Costera, Moixent y Rotglà i Corberà. En la primera localidad, el gobierno presidido por el socialista Guillermo Jorques aprobó en 2019 la retirada de los honores al dictador Francisco Franco, que desde 1946 ostentaba el cargo de alcalde honorario y perpetuo de Moixent. Rotglà, por su parte, ha retirado la placa franquista que se mantenía en la fachada del edificio del antiguo Secadero de tabaco, según remarca la conselleria en la actualización del catálogo.

Municipios con vestigios

Otras localidades de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida siguen manteniendo vestigios franquistas. Son Albaida, Estubeny, l’Olleria, el Palomar y la conselleria pide que los retiren en un mes para cumplir la ley. Otras localidades no han comunicado a la conselleria los que tienen. Es el caso de Atzeneta d’Albaida, Benigànim, Benissoda, Benissuera, Bufali, Canals, Carrícola, Castelló de Rugat, Chella, la Font de la Figuera, Fontanars dels Alforins, el Genovés, Guadasséquies, Llocnou d’en Fenollet, la Llosa de Ranes, Llutxent, Millares, Montaverner, Montitxelvo, Ontinyent, Otos, la Pobla del Duc, Quatretonda, Rugat, Salem, Sempere, Torrella y Xàtiva.