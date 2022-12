El Ontinyent y el Benigànim empatan ante Calpe y la Font d'en Carròs

El Ontinyent 1931 CF consiguió sumar un empate (2-2) ante el Calp en un partido en el Clariano en el que los alicantinos se pusieron por delante 0-2, y los de Roberto Bas anotaron los dos goles que igualaban el encuentro en los minutos finales, en un partido "loco" con un final de infarto. Manu adelantaba al Calpe en la primera parte y Simón hacía el segundo en los primeros compases del segundo tiempo. El Ontinyent lo intentaba sin éxito -estrelló seis balones al palo, pero en el minuto 88 Jorge García recortaba distancias para los locales y un minuto después el árbitro pitaba penalti a favor de los ontinyentins. Rafa Quilis no falló desde los once metros y establecía la igualada final en el marcador.

El Benigànim también empató 1-1 frente a la Font d'en Carròs en el campo de los de la Safor, que delimitan con la octava posición los puestos que otorgan competir la próxima temporada en la Lliga Comunitat. Se vivió un partido vistoso entre dos buenos equipos que tuvieron que emplearse a fondo, tal vez los de José Luis Vidal consiguieron jugar su partido más completo en lo que va de temporada.

No era un partido fácil ante un rival veterano, un campo pequeño y una afición que se vuelca con los suyos. Los rojiblancos no se intimidaron y salieron a por el partido. En los primeros 20 minutos de encuentro, el Benigànim disfrutó de dos ocasiones claras de gol, pero el guardameta visitante salvó a los suyos en ambas ocasiones. Dominio total de los de la Vall d'Albaida, a pesar de que poco a poco La Font se fue metiendo en el partido, pero sin crear ocasiones. La jugada polémica llegó con un posible penalti sobre un jugador ganxut que el colegiado no señaló. Con el marcador inicial (0-0) se llegó al descanso.

La segunda parte arrancó mejor para los locales que se les puso el partido muy de cara en el minuto 54, cuando el colegiado expulsó a Adri después de que este cortara una contra. Una decisión que fue protestada, dada que la trayectoria del jugador atacante estaba alejándose de la portería. El Benigànim ante esta circunstancia adoptó un juego más defensivo ante un equipo local que buscaba su gol con centros al área. En el minuto 62 se igualó de nuevo el juego en cuanto a jugadores sobre el césped y La Font también se quedó con 10 tras la expulsión de uno de sus jugadores, tras interpretar el árbitro agresión. Los locales, a falta de 11 minutos para el final y fruto de la insistencia, consiguieron el gol con un remate al segundo palo que rechazó el guardameta Pablo, pero que aprovechó Joan para dar ventaja a los suyos (1-0). La reacción del Benigànim fue instantánea, en un contragolpe Javi Balbastre encaró al portero para cruzarle el balón y poner el empate en el marcador (1-1). Los últimos minutos del encuentro fueron de ida y vuelta, pero el electrónico ya no se movió. Partido bonito el que se vivió en el Camp de la Plana. El Benigànim consiguió sumar un valioso punto en un partido muy completo. Los de José Luis Vidal cierran la jornada con 15 puntos, a tan solo 4 de la octava posición.

L'Olleria, a cinco puntos del líder

L'Olleria goleó 5-0 al Promeses Sueca y con el empate del Ontinyent 1931 CF el conjunto vidriero recorta dos puntos al líder y se coloca, con 36, a cinco del ontinyentí. L'Olleria dominó el encuentro, aunque solo pudo anotar un tanto en la primera parte, de Víctor Muñoz, que firmó un doblete, igual que Nico Cháfer. En la segunda parte, los locales anotaron cuatro goles más, el quinto de Emilio Gil, de penalti.

El Deportivo Ontinyent cayó 3-1 en el campo del Alberic Sucemart, con gol de Bernat para los visitantes; y el Canals también perdió, por el mismo resultado, en el feudo del SD Sueca. El tanto de los de la Costera lo marcó Luis Esteban.