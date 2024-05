El Senat rebutja l’amnistia en comissió i es prepara per a vetar-la el dimarts

L’amnistia encara la recta final al Senat. Este dijous, la comissió conjunta Constitucional-Justícia de la cambra alta, amb majoria del PP, ha rebutjat la mesura de gràcia. Serà ja dimarts que ve, l’endemà passat de les eleccions catalanes, quan es reunisca el Ple del Senat per a ratificar eixe veto de manera definitiva i retornar el text legislatiu al Congrés. Això sí, ací no acabarà tot. El Congrés podrà alçar este veto amb la majoria absoluta que va fer president del Govern a Pedro Sánchez, una cosa que no s’espera fins a finals de mes.

Quasi dos mesos després que la llei entrara al Senat, el PP, juntament amb els vots de Vox i UPN, ha aprovat este dijous la seua proposta de veto a l’amnistia. Els conservadors asseguren que hi ha “un vici d’origen de la mateixa proposició de llei”, en referència al fet que només es va impulsar la norma per a aconseguir els set vots de Junts a la investidura de Sánchez. A més, insistixen que “és inconstitucional” i que la llei suposa una “amnistia arbitrària que vulnera els principis constitucionals” i es tracta d’una “reforma constitucional encoberta”.

Després del rebuig d’este dijous, haurà de ser el ple del Senat el que ratifique el veto. Els conservadors, que controlen la cambra alta, han triat dimarts que ve per a fer-ho, al límit del termini de què disposa el Senat per a pronunciar-se sobre la llei. A més, este rebuig es produirà l’endemà passat de les eleccions catalanes, en els primers moments de les negociacions per a conformar el Govern.

No obstant això, l’amnistia no decaurà amb este veto, sinó que tornarà al Congrés dels Diputats. Amb estes dates i segons fonts de la presidència del Congrés, la norma podria tornar a ser votada en la cambra baixa en la setmana del 27 de maig i seria necessària una majoria absoluta –PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNB, Podemos i BNG– per a alçar el veto del Senat. Només llavors l’amnistia estarà definitivament aprovada i, després de la publicació en el Boletín Oficial del Estado, en vigor.

