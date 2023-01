El Ontinyent 1931 sale victorioso del derbi comarcal ante el Benigànim

Imparable. El Ontinyent 1931, tras 18 jornadas de liga disputadas, no conoce la derrota. El domingo se jugó en el Clariano el derbi comarcal entre el Ontinyent y el Benigànim. Se tardó en abrir el marcador, pero los de Roberto Bas no faltaron a su cita con el gol para llevarse el partido (2-0) y seguir siendo más líderes del grupo 3 de la Lliga À Punt Preferent.

La dinámica de la primera parte no sorprendió a nadie, el Ontinyent 1931 hizo valer su condición de local y de líder llevando el tempo del partido ante un SIA Benigànim que se mostró sólido en defensa. Muy pronto aparecieron los primeros problemas para los rojiblancos con la lesión de Roca en el primer tercio del encuentro. En las últimas jornadas no están acompañando los resultados a los de José Luis Vidal y tampoco la suerte, el equipo ganxut reclamó un penalti que no fue señalado por el árbitro. El Ontinyent dispuso de una doble ocasión protagonizada por Cambra y Luis Felipe, pero Adri evitó que los locales se adelantaran. En los últimos instantes del primer tiempo los visitantes también tuvieron sus opciones, pero no estuvieron acertados de cara portería.

Tras el paso por los vestuarios, el guion del partido fue similar sin poder contabilizar ocasiones claras de gol. En el minuto 70, la última incorporación blanc-i-negra, Ángel Cobo inauguró el marcador con un testarazo (1-0). Tan solo 10 minutos después, Casti era objeto de penalti y el propio killer ejecutó la pena máxima para anotar el definitivo (2-0). El Benigànim no le perdió la cara en ningún momento al partido, pero los tres puntos se quedaron en Ontinyent.

De forma paralela se estaba disputando en Benidorm (Campo Anexo 1 de Guillermo Amor) el duelo entre l'Olleria y el Calpe. La primera parte estuvo marcada por la igualdad entre ambos conjuntos, hasta que en el minuto 33 Emilio Gil aprovechó un rechace y mandó el balón a la misma escuadra (0-1). Poco les duró la alegría a los vidriers, que veían cómo justo antes del descanso empataban los locales desde los 11 metros.

La segunda parte empezó con mucho más ritmo con l'Olleria volcado en ataque. Raul Mollá, en una acción ensayada de córner, puso el (1-2). Los de la Vall d'Albaida sentenciaron el encuentro en el minuto 85 mediante Victor Muñoz, de nuevo con una acción de estrategia. L’Olleria CF se reencontró con la victoria y mantiene la segunda posición.

La jornada para los equipos de la Vall d'Albaida la abrió el CD Ontinyent, el sábado ante La Font d’En Carròs. Un duelo donde se jugó muy poco en los primeros 45 minutos, ninguno de los dos equipos quiso ser el protagonista. En la segunda parte el encuentro cogió un poco más de ritmo, pero no fue hasta el minuto 62 cuando José Manuel desequilibró el marcador tras cabecear un buen centro de Bernat (0-1). A pesar de contar con más ocasiones, el resultado ya no se movió y el CD Ontinyent sumó la segunda victoria consecutiva. Por su parte, el Canals cedió 1-2 ante el Dénia. Fuentes adelantó a los de la Costera, pero los de la Marina remontaron con dos goles.