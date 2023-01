Las Corts han dado luz verde a la Proposición No de Ley presentada por el PP que exige a la Generalitat y al Gobierno de España el mantenimiento de las competencias en materia de violencia de género en el juzgado de Xàtiva.

“Esta propuesta que desde el PP hemos llevado a las Cortes Valencianas como reflejo de lo que reclaman los ciudadanos de Xàtiva así como los profesionales y los Colegios de Abogados, ha contado con el apoyo de otras fuerzas políticas pero con un notable voto en contra: el del PSOE del alcalde Roger Cerdà”, ha recalcado el presidente del PP y candidato a la alcaldía, Marcos Sanchis.

El también regidor se ha felicitado de que “otros partidos, incluso del Botànic, nos han dado la razón y han apoyado nuestra propuesta en la pasada Comisión de Justicia de las Corts Valencianas donde se debatió y se acordó derogar la parte del Real Decreto que elimina las competencias del juzgado de Xàtiva -así como de otros ocho municipios- y exigir una Justicia más próxima y con más recursos, frente al recorte encubierto que ha hecho la Conselleria de Justicia y el Gobierno de Pedro Sánchez”.

Como avanzó este diario, el pleno de la Diputación de Valencia también aprobó una moción en similares términos defendida por el PP y Compromís para exigir la vuelta de los juzgados de violencia de género a Xàtiva, pese el voto en contra del PSPV, partido mayoritario en la corporación provincial.

Marcos Sanchis ve “vergonzoso no solo que los socialistas, que son los que han creado este problema que perjudica a las víctimas y al trabajo de sus letrados, ellos que presumen siempre de feministas, no sean los que exijan al Gobierno y a la Generalitat la modificación o derogación del Real Decreto que deja a Xàtiva sin competencias en violencia de género, sino que además intentan boicotearlo con sus votos en las instancias donde el PP ha llevado la propuesta, como las Corts”.

A juicio del presidente del PP, “el alcalde Roger Cerdà ha demostrado que no pinta nada en su partido, el PSOE, donde han usado a Xàtiva como pretexto para recortar en materia de Justicia y de servicios a la ciudadanía, y es incapaz de defender nuestros intereses ante sus compañeros de la Generalitat y del Gobierno de Sánchez. El problema es que su invisibilidad, su desinterés y su falta de peso lo acaban pagando los vecinos de Xàtiva con menos servicios y recursos”, ha añadido.

Desde el PP se señala que “el PSOE ya no engaña ni a sus socios de gobierno, disfrazando de ‘comarcalización’ lo que es en realidad un recorte de competencias y de recursos y una nueva afrenta a Xàtiva, porque si de verdad creyeran en la comarcalización, sabrían que Xàtiva es capital de la Costera y nuestro juzgado da servicio no sólo a nuestro municipio, sino a muchas otras poblaciones cercanas que ahora van a tener que irse 45 minutos para poder atender a las víctimas de violencia”.

El PP pide que se quite la pancarta del ayuntamiento

“¿Va a seguir Roger Cerdà consintiendo que el PSOE pase su apisonadora sobre los intereses de Xàtiva? ¿Va a permitir que encima de no hacer nada sus compañeros se dediquen a votar en contra de las propuestas beneficiosas para Xàtiva como han hecho en Les Corts o en la Diputación?”, ha preguntado Marcos Sanchis al alcalde.

El candidato a la alcaldía del PP ha pedido además al equipo de gobierno de Xàtiva “que quite la pancarta” del balcón del ayuntamiento sobre los juzgados de violencia de género ya que “ha renunciado a plantar batalla y a recurrir el decreto que elimina el juzgado de violencia de género”. “Para eso, que sea consecuente y deje de tomarnos el pelo, no ponga una pancarta mientras él no hace nada y su partido encima vota en contra”.

Para concluir, Marcos Sanchis ha señalado que “el PP seguirá defendiendo en todas las instancias la vuelta de las competencias de violencia de género al juzgado de Xàtiva, y no vamos a parar hasta que se nos trate como merecemos, ya sea en materia de Justicia como en todos los agravios que en estos años hemos recibido del PSOE y de sus socios. Ahí es donde vamos a estar, reclamando lo que necesitan nuestros vecinos y trabajando por el futuro de Xàtiva