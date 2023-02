El fútbol de los 70

Jugar como en los 70». Fue una frase que me dijo el entrenador Xavi Candel tras el partido ante el Muro. Hacía referencia al marcaje individual a Rueda que ordenó el setabense Marcos Camacho y que creo que le salió bien: el Olímpic no creó ocasiones de gol. Me quedé con la imagen de Rueda, con los brazos en jarra, en la banda, ante el banquillo rival, comentando el marcaje con el propio Camacho. Dicen que esa táctica está en desuso, pero fue efectiva. En ocasiones no me importaría volver a los 70 (y no sólo porque sería más joven), por lo que ha cambiado el fútbol, y no me refiero a las tácticas o técnicas, y hoy podré comprobarlo (y ustedes también).

La Casa de Cultura acoge hoy un homenaje a tres periodistas deportivos: Pepe Gutiérrez, Vicent Grau y Josep Lluís Fitó. A uno de ellos le debo mi trabajo, con otro he compartido tiempo radiofónico y experiencias y el tercero fue uno de los que «me enseñó» este trabajo siendo oyente suyo. A los tres admiro. Y se van a reunir con motivo de los 100 años de una revista deportiva que contaba e informaba de un fútbol muy distinto en el terreno de juego y fuera de él: de balón de cuero, de campos de hierba, de barro, de marcador «Dardo», de cal para las líneas, de campos llenos. No me importaría que se jugara como en los 70 si el fútbol recuperara parte de lo que significaba en esos años. Creo que les puedo invitar al acto de hoy. ¡Les espero!