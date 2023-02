El aire renovador del 15-M instaló en los partidos la cultura de las primarias abiertas como fórmula casi obligada para elegir a sus máximos representantes, pero el cambio fue efímero y ahora casi todas las organizaciones políticas prefieren ventilar sus asuntos en clave interna para evitar que aflore a la superficie cualquier señal de división.

Por supuesto, ese objetivo no siempre se consigue, sobre todo cuando hay una lista electoral que confeccionar. En Aielo de Malferit, la quiebra de la unidad de la que tanto suelen hacer gala las formaciones políticas por estas fechas se ha dado por partido doble. En el PP, el exalcalde y concejal José Luis Juan Pinter ha abandonado la militancia, ha pasado a formar parte del grupo de no adscritos en el consistorio y ha decidido impulsar una agrupación electoral independiente después de considerarse apartado "como un perro" por la dirección del partido con el cual encadenó cuatro victorias electorales consecutivas. En el PSPV, al actual alcalde Juan Rafael Espí le ha salido una corriente interna liderada por el concejal de Juventud y Cultura, Éric Nadal Mira, dispuesta a arrebatarle en una asamblea el primer puesto en la candidatura del 28-M.

De jefa de prensa en Ontinyent a candidata en Aielo

Por los populares, la ungida por el partido para encabezar la lista es Lucía Bataller, actual secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Ontinyent, donde lleva 23 años como asesora: fue la primera jefa de prensa del consistorio. La alcaldable se muestra "muy contenta" de que la hayan elegida como candidata, a tiempo que mantiene que el PP "está más unido que nunca" en Aielo, con un ambiente "muy bueno". Bataller no quiere entrar en batallas y asegura estar "centrada en ganar las elecciones", después de que se hayan seguido los estatutos para propiciar su elección, primero a través de una asamblea local y luego ratificada por la dirección provincial. "Hicimos un almuerzo hace dos semanas y había 150 personas, mucha gente arropa el proyecto y cada vez somos más", afirma. La candidata limita las bajas en el partido al exalcalde (los otros 4 concejales populares continúan), del que indica que comunicó su intención de no repetir como cabeza de lista al comienzo de la presente legislatura.

Visión distinta es la que aporta el propio Pinter, que aunque admite que hace cuatro años abrió la puerta a renovar el partido y a hacerse a un lado, subraya que después de pasar por una serie de procesos penales se mostró dispuesto a continuar. Llegado el momento, sin embargo, asegura que ni siquiera se le preguntó en el proceso de su sucesión. "He estado como alcalde tres legislaturas y gané las elecciones en 2019 pese a que por la política de pactos no formamos gobierno", recalca. A 5 meses de los comicios, señala, se habían postulado tres candidatos para ocupar el primer puesto de la lista, él incluido. "El coordinador local del partido me dijo que fuera haciendo la lista porque era la persona que más rédito electoral podía sacar, pero al cabo de dos semanas apareció una cuarta persona que ni siquiera se había presentado a la ejecutiva local y la proclamaron como candidata. No entendemos cómo nos apartaron a los otros tres candidatos sin más", ahonda PInter.

"El argumento de la ejecutiva local es que es esto es cosa de València, pero hasta ahora nunca se habían metido en cuestiones de pueblos. Lo lógico era que los cuatro aspirantes nos hubiéramos reunido y hubiéramos llegado a acuerdo, pero no se nos dio esa posibilidad", afirma el exalcalde. "Yo no soy el problema sino la solución: no hubiera puesto inconvenientes porque hablando la gente se entiende", lamenta el exalcalde, que cuestiona la falta de diálogo. Y apostilla: "A alguien que ha ganado todas las elecciones no se le puede echar como un perro. Un partido deja mucho que desear cuando prioriza intereses personales o de siglas antes que a personas que han estado dando el callo siempre satisfactoriamente". Otro integrante del PP al que también le hicieron promesas de ser candidato acompaña a Pinter como promotor de la agrupación electoral independiente Per Aielo, cuyo cabeza de lista aún no está decidido: se elegirá "internamente de manera democrática". Mucha gente se ha quedado conmigo", afirma el concejal, que traza el objetivo de reunir a gente "diferente pensamiento político".

Una asamblea para decidir al candidato en el PSPV

Por otra parte, la asamblea del PSPV que decidirá el alcaldable socialista de Aielo de cara al 28-M se celebrará el 21 de febrero. La agrupación ha presentado dos opciones, la encabezada por Juanra Espí y la que lidera Eric Nadal. De momento, el actual alcalde se abstiene de hacer comentarios sobre el proceso. El secretario general del PSPV de la Vall d'Albaida, Fede Vidal, resta importancia al hecho de que haya dos candidaturas en liza y recalca que entra "dentro de la normalidad de los procedimientos y de la democracia interna de los partidos. Una señal de que todo fluye, sin ningún tipo de acritud". En cualquier caso, no se descarta que de aquí a finales de mes pueda producirse un acercamiento que termine con la integración de las dos listas alternativas en una única candidatura. "Sería lo más probable: son todo compañeros", ahonda Vidal, que subraya que ahora "es época de votar y de llevar a los pueblos las mejores candidaturas posibles".

A río revuelto, ganancia de pescadores, y en medio de todo este clima La Vall ens Uneix prepara el terreno para intentar plantear también una candidatura en Aielo de Malferit.