Dos años después de que se desmantelara el último cajero automático que quedaba en Barxeta, la localidad de la Costera recupera el servicio bancario tras sumarse al proyecto contra la exclusión financiera de la Agenda Valenciana Antidespoblament, AVANT, de la Generalitat Valenciana, por el que se instalará un nuevo cajero en el municipio. Barxeta es una de las seis últimas localidades que se han adherido a esta iniciativa -junto a l’Énova, la Barraca d’Aigües Vives, Horno de Alcedo, el Romaní y Benafigos- y en breve contará con un cajero automático de la entidad CaixaBank, con la que AVANT ha suscrito el convenio para desplegar la iniciativa.

El cajero automático se instalará en la Casa de la Cultura de Barxeta, un edificio donde también se encuentra el retén de la Policía Local y que se ubica en el centro de la población, cerca de otros servicios como el consultorio médico y el ayuntamiento. El alcalde, Vicent Mahiques, ha explicado a este diario que “estamos ultimando todos los trámites para que lo más pronto posible llegue el cajero y que esté operativo cuánto antes”. Barxeta perdió en enero de 2021 el último cajero automático que quedaba, después de que la entidad financiera que operaba en el pueblo retirara la máquina del local propiedad del mismo banco. La entidad financiera había cerrado la oficina que tenía un año antes, dejando el cajero, que finalmente fue retirado hace dos años. La medida causó malestar entre la población y los vecinos organizaron varios actos de protesta reclamando el servicio bancario. El consistorio también ofreció su dinero, con el traslado de las cuentas municipales a la entidad que se instalara en la localidad. Pero estas gestiones no han llegado a fructificar, aunque el alcalde ha manifestado a este diario que no desisten de la propuesta. “Seguimos negociando con entidades para que se instalen y que, al menos algunos días de la semana, tengan oficina abierta para que los vecinos puedan operar presencialmente con un banco”. Mahíques destacaba que Barxeta “es una población con industria, cooperativa, tres almacenes cítricos, constructoras,… Hay mucha actividad económica y una oficina bancaria tendría también mucha actividad y clientes”, destacaba.

Desde la desaparición del último cajero, los vecinos y vecinas de Barxeta cuentan con la “visita” de un cajero móvil de una entidad bancaria, que presta servicio dos días a la semana. Pero este servicio “no es suficiente, no es lo bastante solvente para cubrir las necesidades. Dos días no alcanzan para atender las necesidades de los vecinos”, ahondaba el primer edil, que manifestaba que con la llegada del nuevo cajero conveniado con Avant “tendremos servicio las 24 horas del día y todos los días. Además, no ofrecerá solo el servicio para sacar dinero, también se podrán hacer otras operaciones como transferencias, pago de recibos, etc”, remarcaba Mahíques.

El alcalde de Barxeta explica que los trámites para sumarse a la iniciativa de la Agenda Avant se iniciaron desde el ayuntamiento. “En principio no entrábamos en las condiciones de despoblamiento para que Avant instalara el cajero, pero después de varias reuniones y gestiones se nos ha concedido”. Barxeta cuenta con unos 1.600 habitantes y hasta ahora los cajeros automáticos instalados en la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida han sido en poblaciones con menos habitantes.

Vicent Mahiques afirma que con la llegada en breve del nuevo cajero automático “recuperamos el servicio bancario, un servicio necesario para los vecinos y vecinas, que podrán contar con un cajero fijo operativo las 24 horas”. El alcalde añadía que algunos vecinos, que actualmente no son clientes de la entidad que instalará la máquina, ya están planteándose cambiarse a este banco. Mahíques avanza que el consistorio también tiene pendiente una reunión con CaixaBank, entidad a la que plantearán la posibilidad de que se implante en la localidad, con una oficina que pueda abrir varios días a la semana y ofrecer servicio presencial a los vecinos.

18 pueblos con cajeros

Con el acuerdo entre Avant y CaixaBank, el Consell ha culminado la instalación y puesta en marcha de 141 cajeros automáticos en 130 poblaciones de la Comunitat Valenciana. En la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida son 18 los pueblos con este servicio. Son Barxeta, donde llegará en breve, Bellús, Benissuera, Benicolet, Bufali, Carrícola, Guadasséquies, Montitxelvo, el Palomar, Pinet, Salem, Cerdà, Estubeny, la Granja de la Costera, Llocnou d’en Fenollet, Millares, Rotglà i Corbera y Vallés.