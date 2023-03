Más de 25 años de trayectoria deportiva, una cincuentena de trofeos en carreras populares, los 212 tresmiles de los Pirineos escalados, cima de los 50 picos más altos de las 50 provincias, travesías en bicicleta,… El deportista de Xàtiva Javier García Mascarell ha plasmado todos estos retos conseguidos, y muchos otros, en un documental que repasa su extensa trayectoria deportiva, plagada de éxitos para un corredor y montañero no profesional que tiene la aventura como modus viviendi. “Espíritu de lucha”, la vida deportiva de Javier García Mascarell en una producción de Inspiring Memories, se estrena este sábado, 4 de marzo, a las 18:30 horas en la Casa de la Cultura de Xàtiva. Un documental que pretende inspirar y motivar a otros a conseguir sus retos.

El documental toma como “enganche” la preparación del atleta setabense para la Maratón de València de diciembre del año pasado y, a partir de ello, reflexionar sobre su trayectoria deportiva y la huella que ha ido dejando cada una de las pruebas disputadas y cada uno de los retos marcados y alcanzados en sus más de 25 años en el mundo deportivo. Para la Maratón de València, Javier se marcó bajar de las 2 horas y 30 minutos a sus 47 años. Para conseguirlo se trazó una preparación física y mental de 3 meses, que fue documentando en imágenes y vídeos que verán la luz en la cinta de 40 minutos que se estrena este sábado. Todo ello acompañado por la voz de Javier, que reflexiona sobre su trayectoria como deportista. El reto de bajar de las 2:30 horas quedó más que cumplido, y el setabense cruzó la meta casi un minuto por debajo de ese registro, con 2:29:04, y muy cerca de su mejor marca personal en una maratón, las 2:28:43 horas con las que completó los poco más de 42 kilómetros de la prueba de Berlín en 2018.

Javier comenzó a correr maratones en 1996. Carreras populares, trails, maratones y medias maratones y distintas pruebas atléticas fueron engrosando su currículum deportivo -acompañado de trofeos y medallas- hasta que en 2006 dejó de competir en este tipo de carreras para emprender un nuevo reto personal, centrado en la montaña. Subir y escalar cimas pasó a ser su principal motivación deportiva durante seis años. Un periodo en el que el setabense subió los 212 tresmiles (montañas de 3.000 metros de altura) de los Pirineos y alcanzó la cima de las 50 montañas más altas de las 50 provincias españolas. Subió a los 50 picos más altos de cada una de las 50 provincias de la península. Entre 2006 y 2012 las montañas fueron el hábitat de Javier, que subió también a montañas como el Cervino y el Montblanc, en los Alpes. El Aneto, el pico más alto de los Pirineos, ha visto llegar al setabense a la cima de 3.404 metros en 11 ocasiones. Javier también ha pisado los picos del Mulhacén de Granada (3.483 m.), el Almanzor de Ávila (2.592 m.), la Pica d’Estats de Lleida (3.143 m.), el Peñalara de Madrid (2.430 m.), la Torre Cerredo de Asturias (2.648 m.) o el Cerro Calderón, el pico más alto de la Comunitat Valenciana, con 1.837 metros.

La bicicleta también ha acompañado el camino deportivo de García Mascarell, que se ha cruzado el territorio español en este medio de transporte. Travesías en bicicleta como cruzar los Pirineos desde el mar Mediterráneo hasta el Atlántico; ir de Xàtiva a Finisterre; de Jaca a Santiago de Compostela; de Burgos a Xàtiva, por el Camino del Cid; o de Xàtiva a Sevilla agrandan el historial deportivo del setabense. Un historial, además, con un componente de aventura y supervivencia, ya que Javier no esquiva entornos deshabitados y realizar estas hazañas con pocos recursos. “Hay también un componente de aventura, de dormir donde puedes, de emprenderlo en condiciones de mínimos recursos. Se trata de vivir la aventura”, explica Javier García, que subraya que “la mayoría de los retos los hago en solitario, me gusta enfrentarme solo a ello”.

Tras seis años con la montaña como espacio habitual, en 2012 Javier regresa a las carreras y a competir en pruebas atléticas, aunque “con otra filosofía”. Voltes a peu, maratones, trails y carreras populares vuelven a poblar su currículum, aunque “regreso con otra filosofía. Ahora busco dar la mejor versión de mi, más que ganar”, afirma Javier. Y entonces aparece el desafío de correr la Maratón de València en menos de 2:30 horas. “Todas las carreras me han servido para llegar hasta aquí, llegar a los 47 años con un estado físico para emprender ese reto”. El de Xàtiva explica que “el final del documental muestra como es ese día de la carrera, como he llegado hasta ahí. Del proceso de entrenamiento a ese día de la prueba, desde que me levanto hasta el final de la carrera, donde todo salió perfecto”. García Mascarell afirma que el documental se ha rodado “con el fin de ir más allá de lo deportivo. Hay un componente de contar la historia, no solo de realizar la actividad, la prueba deportiva. Siempre he documentado las actividades que he hecho, todo el proceso, con el fin de inspirar a otras personas. Un sentido más, que sirva de motivación e inspiración a otros que también quieran cumplir los retos. Que vean que es posible”, asegura el setabense.

Ahora, Javier García Mascarell se ha fijado otro desafío, para el que se da un plazo de dos años. Dos años en los que mantener el nivel físico y deportivo con el objetivo de realizar la Maratón de València con 50 años y volver a bajar de las 2:30 horas. Aunque en la mente del setabense también está mejorar su marca personal en maratón, y rebajar los 2:28:43 que hizo en Berlín. Una maratón, deportiva y de vida.