Tres incendios en un corto espacio de tiempo y todos ellos con indicios de haber sido provocados han alertado a las autoridades municipales del Ayuntamiento de la Llosa de Ranes.

El último fuego tuvo lugar el miércoles a primera hora de la tarde en la umbría de Santa Anna. Una rápida intervención de los servicios públicos municipales y de los bomberos permitió apagar las llamas lo más rápido posible evitando que se extendieran por la montaña. El incendio acabó quemando 0,05 hectáreas de matorrales, según ha podido saber este diario.

El lugar donde se inició el fuego hace sospechar a las autoridades que no se produjo de forma fortuita o accidental, sino que, por el contrario, fue intencionado. Además, el martes se registró otro incendio en un bancal, también con signos de haber sido provocado, y días atrás otro fuego se declaró en el antiguo ecoparque.

El alcalde de la Llosa de Ranes, Evarist Aznar, ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana por si los vecinos pueden aportar pistas que ayuden a las autoridades a localizar al posible autor o autores de estos incendios.

"No han sido incendios fortuitos, se han producido en lugares que nos hacen sospechar que han sido provocados, por eso consideramos importante la colaboración ciudadana. Si algún vecino ha detectado algún comportamiento extraño que lo comunique a las autoridades para tratar de esclarecer los hechos y evitar que vuelven a producirse", ha manifestado la primera autoridad municipal.

Investigación abierta

Los tres incendios tienen signos de una posible intencionalidad, y por eso están investigándose. El primero de ellos se produjo el día 9 de marzo a las 15:20 h en el antiguo ecoparque, en un momento de mucho de viento de poniente. El pasado martes a las 17:30 horas se declaró un incendio en una parcela del Camino de Vistabella. En medio del bancal se encontró pinocha (acumulación de hojas secas de pino), y por eso las autoridades sospechan de que el hecho fue provocado.

El incendio del miércoles empezó alrededor de las 14 h en la umbría de Santa Anna, confrontando en la finca de Parra. El alcalde pide a los vecinos que avisen de forma inmediata a los servicios de emergencia si detectan algún comportamiento extraño. "Si eres testigo de algún movimiento o comportamiento sospechoso ponte en contacto con la policía local o si hay una emergencia llame al 112", pide el primer edil.

"No podemos permitir estas acciones, nuestro patrimonio natural es muy valioso y meteremos todos los medios posibles y, por eso, pedimos la colaboración de los vecinos y la ayuda de las fuerzas de seguridad porque, entre todos, paramos estas acciones y tratamos de evitar que se vuelvan a producir", manifiesta Evarist Aznar. El alcalde destacó que hasta ahora se ha podido intervendré con rapidez y todo ha quedado en un susto, pero el incendio del miércoles "podría haber tenido graves consecuencias". "No puedo entender que de forma intencionada una persona provoque un incendio, con las graves consecuencias que esto puede comportar, por eso meteremos todos los medios para poder descubrir quién ha podido provocar los fuegos y que caiga sobre él todo el peso de la ley", ha apostillado el alcalde.