El chef setabense Aitor López Martínez, del restaurante Citrus del Tancat del hotel Tancat de Cordoniu, radicado en la playa de Cases de Alcanar (Tarragona) ha sido elegido entre decenas de inscritos para la final del concurso internacional de gastronomía profesional Chef Balfegó, que premia y reconoce a los cocineros que mejor preparan el atún rojo.

Cinco finalistas de restaurantes españoles participarán en la VI edición de este reputado concurso gastronómico, entre ellos de establecimientos con estrellas Michelin como Atrio de Cáceres. Junto a ellos competirán tres chefs procedentes de Alemania, Italia y Portugal.

Un premio de 6.000 euors

La prueba final se realizará en el restaurante de Le Cordon Bleu de Madrid en el otoño de este 2023 y el vencedor recibirá un premio de 6.000 euros y un viaje y estancia profesional en Japón para conocer más directamente la gastronomía del país nipón. Además, este galardón difunde la vida y obra de sus premiados a través de los medios de comunicación profesionales.

Aitor López se formó en la escuela de Hostelería de Castelló. Posteriormente trabajó en el restaurante Mulan de Morella, en el Tancat de Codorniu de Casas de Alcanar. Siendo jefe de partida en el restaurante Ricard Camarena de Valencia, con dos estrellas Michelin, fue invitado a dirigir el nuevo proyecto del nuevo restaurante del hotel Tancat de Cocorniu, Citrus del Tancat, donde desarrolla un proyecto gastronómico muy centrado en los productos de la tierra del delta del Ebro. Desde su inicio ha recibido varios premios y su desarrollo profesional no para de crecer.