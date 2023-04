El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Xàtiva ha decretado este mediodía del martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el joven de 24 años años detenido tras matar presuntamente a su madre de 54 años a cuchilladas en una cabaña del camping de Los Carasoles de Navalón (Enguera).

Al acusado se le investiga por un delito de asesinato en el marco de la causa abierta para esclarecer los hechos. Marcos ha entrado en el juzgado en torno a las 12 del mediodía y ha salido a las 14.30 horas escoltados por dos guardias civiles antes de ser conducido a la cárcel.

El matricidio ocurrió al filo de la medianoche del domingo al lunes, cuando el 112 recibió una llamada del hermano mayor del presunto autor del crimen que alertó del suceso a la policía. En la caseta del camping se encontraban pasando el segundo domingo de Pascua Cristina C.G. y su hijo mediano, Marcos, que según la fuentes consultadas sufre un trastorno mental y ha tenido problemas con las drogas.

Tan pronto como fue posible se desplazó una unidad de SAMU hasta el complejo recreativo, pero no los servicios médicos no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer. Al aviso también acudió una patrulla de la Guardia Civil, que procedió a detener al acusado, quien no ofreció resistencia.

Prosigue la investigación

Ahora la causa, declarada secreta, está abierta inicialmente por un delito de homicidio y la investigación proseguirá a partir de ahora en el Juzgado de Instrucción que ya había abierto diligencias previas por estos hechos.

El presunto homicida confesó los hechos a su hermano mayor por teléfono.

Este martes el pueblo de Chella se ha concentrado para condenar el crimen y mostrar su apoyo a la familia de la mujer asesinada.