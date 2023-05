El pasado sábado se presentó en la Casa de la Cultura de Xàtiva la obra del profesor y colaborador de Levante-EMV, Salvador Catalá, titulada “De Casa Sanchis a las Delicias del Forn de Pla”. El autor fue presentado por Sebastià Garrido, profesor emérito y recopilador de la memoria histórica de Xàtiva, del que destacó sus trabajos de investigación por ofrecer una historia desde una perspectiva de abajo arriba, donde el ciudadano de a pie es el protagonista y tiene que hacer frente a una serie de coyunturas económicas y políticas en su lucha por buscarse la vida, mientras que la familia a la que pertenece es el primer escalafón a investigar, para luego enmarcarlo en su contexto.

En esta ocasión se abordó la historia comercial de Xàtiva desde la perspectiva de la familia Sanchis. A través de 22 imágenes, Catalá intentó explicar las vicisitudes de esta saga en su lucha por alcanzar una vida mejor. Llegados de Beniarjó, arrendaron unas tablas de venta de tocino en la plaça del Mercat cuando ésta era un espacio de prosperidad. El comercio se convertía en el ascensor social para los que no tenían abolengo. La obra traza el funcionamiento económico de la plaça del Mercat, de los vínculos con el mundo de los toros, a través del gremio de cortantes o carniceros, a tiempo que analiza la figura del torero-carnicero a través del estudio de la biografía del novillero Jose Mascarell, y de su hermanastro Rafael Sanchis, matarife en el Matadero Municipal. El libro también expone el matriarcado de Rosa Gavilà y su lucha, para sacar adelante a sus hijos, y del peligro de no volver a casar para no acabar en un hospicio de viudas pobres, institución muy extendida en la Xàtiva de la época.

A través de Salvador Sanchis Bellver, Catalá evocó la figura del emprendedor autóctono, que no queriendo seguir la tradición familiar, transforma la carnicería paterna en tienda de ultramarinos, después de haberse forjado como dependiente en la Casa Reig El autor reconstruye aquel mundo, hasta que quiso Salvador emprender en solitario y abrir su propio almacén de ultramarinos, salazones y coloniales más allá de la porta de Sant Francesc, en el ensanche propuesto por l'Albereda. Un espacio aún sin residentes, ni comercios, periférico, por entonces. Abrió camino para fundar la nueva arteria comercial que acabaría integrando la estación de Xàtiva al centro urbano. Lo hacía junto a su hermano José Sanchis Bellver, uno de los primeros precursores en conmemorar el bombardeo de Xàtiva, y de la conversión del casino del partido republicano autonomista, en Archivo Municipal.

De ultramarinos a bar-cafetería

En el libro se traza también la reconversión de los ultramarinos en bar-cafetería después de años de esplendor como almacén de coloniales. Una época en que se repasa también las grandes pasiones de los Sanchis, como la de la música y el teatro, la feria, o la semana Santa, donde contribuyeron a mejorar la Sociedad Musical de la Nova, a fomentar que los comerciantes autóctonos sacasen paradas en el Reial de la Fira, o a fundar un nuevo paso de Semana Santa.

Un esplendor que acabó con una nueva coyuntura económica hostil que llevó a reconvertir el almacén de ultramarinos en una charcutería, combinada con un bar. El mismo se inspiró en el bar Olímpic, otro clásico de la hostelería local de las décadas centrales del siglo XX, que analiza el autor, donde se curtieron los camareros, que luego dieron fama a las Delicias.

Prosiguió como bar hasta la pandemia del coronavirus, momento en que la familia Pla reinventó de nuevo la historia del establecimiento. Sin renunciar a la hostelería, añadirían las prestaciones del horno pastelería. Complementan su negocio de la calle Noguera, con el chaflán de las Delicias, desde el 2020. Con ello, ha querido el autor rendir homenaje a los autónomos setabenses y precursores del comercio de proximidad, con especial atención a sus padres, abuelos, bisabuelos, y cumple con el objetivo de recordar, con especial atención a su madre, que la historia no es sólo la de reyes, reinas, batallas, o nobles de alta alcurnia. Interpreta el autor que todo el mundo viene determinado por su historia familiar y el contexto que le ha tocado vivir.