El juzgado de lo penal número 3 de València acogió la semana pasada un juicio por dos casos de abusos sexuales que tuvieron lugar en Xàtiva. Dos mujeres denunciaron a un mismo individuo por hechos acaecidos en la vía pública. El acusado es reincidente, ya que tuvo que hacer frente a una multa económica en un proceso similar con anterioridad.

La jueza encargada del caso ha dictado una sentencia en la que condena al hombre como autor responsable de «dos delitos de abuso sexual del artículo 181.1 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena por cada uno de los delitos, de 1 año y 4 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena», por lo que el plazo total es de dos años y ocho meses.

También se le impone la medida de «libertad vigilada de hasta cuatro años y el sometimiento a un curso de educación sexual, así como la prohibición de aproximación a menos de 200 metros a las dos víctimas, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ellas y de comunicar con ellas por cualquier medio durante tres años».

Indemnización

A su vez, deberá indemnizar a ambas víctimas con 500 y 2.000 euros en concepto de responsabilidad civil. También se prorroga la medida cautelar de prohibición de aproximación y comunicación respecto a las dos mujeres hasta el límite de la pena impuesta. Las fuentes consultadas expusieron, a su vez, que el acusado debe pagar las cosas procesales. La sentencia no es firme y el encausado aún dispone de plazo temporal para presentar un recurso.

Los hechos tuvieron lugar en dos días diferentes de agosto del 2021. Tal y cómo publicó entonces Levante-EMV, las víctimas denunciaron haber sido sometidas a tocamientos en la vía pública. Una de las de las afectadas denunció que el hombre «le propinó un fuerte manotazo en las nalgas... a la vez que subía la mano hacía arriba y, siendo recriminada dicha actitud, el encausado le propuso mantener relaciones sexuales». En el otro caso, el testimonio expone que el denunciado le « agarró el trasero, llegando con la palma de su mano a los genitales, intentando seguidamente, con mismo ánimo meter las manos por la ropa interior, impidiéndolo la atacada». Las víctimas no se conocían anteriormente, entrando en contacto por redes sociales al denunciar públicamente lo ocurrido una de ellas.

El condenado, por su parte, argumenta en su defensa que en uno de los casos «tropezó con el brazo» y que en el otro «su mano derecha se lanzó hacia la derecha sin querer» mientras manipulaba un paraguas.

El letrado Javier Genís ha asistido a una de las dos víctimas. Ayer atendió a este periódico y valoró el procedimiento: «Al final, se han probado los hechos. No ha habido ningún tipo de duda al respecto. No es una sentencia firme, pero sí es un paso muy importante para las víctimas. Ambas han sido muy valientes, ya que no todas denuncian. Hubo más chicas, intentamos que más víctimas se unieran al proceso, pero al final no pudo ser». El abogado también comentó que hay un incremento de este tipo de casos en sede judicial:«Ya he llevado varios procesos de este tipo. Hay una cierta tendencia, cada vez hay más juicios relacionados con delitos de naturaleza sexual. Son casos que generan alarma social». «Es una condena bastante completa. También hay que tener en cuenta la celeridad del proceso. El juicio empezó un martes y el viernes ya había sentencia. Ha ido muy rápido», apostilló.