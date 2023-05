El Olímpic ha cerrado la liga con una nueva victoria, la cuarta consecutiva de Marcos Camacho, quedándose los de Xàtiva a un solo punto de la promoción de ascenso. Victoria por 1-2 en casa del Deportivo Ontinyent. Carles Vidal adelantó a los de Xàtiva, Cambreta empató y en la segunda parte Isra hizo el 1-2 definitivo. La plantilla del club setabense tiene previsto entrenar este miércoles y también el viernes, cenando todos juntos y cerrar así la temporada. Tras el encuentro, el entrenador del Olímpic ha declarado que no tiene oferta alguna del club para la próxima temporada.

Del partido en el campo de los de la capital de la Vall d’Albaida, Camacho ha hablado de un mal inicio. “Hemos tenido que trabajar mucho. La primera parte ha sido la peor de las que le he visto, pese a contar con Matías y Ekedi arriba no hemos trabajado bien la segunda jugada”. En el descanso, llegaron los cambios y con Alberto, más organizador, en el centro del campo y dando libertad a Israel y a Rueda, el juego de los de Xàtiva mejoró, tocando más el balón y sin tener prisas se consiguió la victoria. El Olímpic acabó jugando con diez porque Rueda aguantó lo que pudo sobre el terreno de juego, tras un golpe sufrido en el tobillo en el primer tiempo. Cuando pidió ser sustituido ya no se disponía de más cambios. El partido también supuso el debut del portero del juvenil Toni Molina, ya que ni Enric, por asunto familiar, ni Lahoz, por motivos laborales, acudieron el partido. No se pudo contar con portero visitante en el banquillo.

Con 65 puntos, el Olímpic ha acabado a un punto del tercero, el Castellonense, y con diez más que el quinto clasificado, el Tavernes. Sólo el campeón, el Ontinyent 1931 (20) ha encajado menos goles que el Olímpic (27). Pese a los tantos marcados en este último tramo, cuatro equipos han marcado más goles que los de Xàtiva (53). El equipo ha conseguido las mismas victorias que el Castellonense (19) pero ha perdido un encuentro más (7).

Del futuro de Marcos Camacho nada se sabe. El técnico afirma que “yo he acabado mi faena aquí. Ahora a descansar y estar tranquilo, y lo que quiero es entrenar, si puede ser en Xàtiva bien, y si no buscaremos hacerlo en cualquier otro equipo, sin problemas”, ha declarado tras este último partido.

Filial y Juvenil

El Olímpic Juvenil ha conseguido la permanencia en la Preferente y el Olímpic B, después de una gran segunda vuelta en la que no ha perdido partido alguno y únicamente ha empatado dos, ha sido segundo de su grupo disputando ahora la promoción de ascenso a la Primera Regional.