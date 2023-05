La Junta Electoral de Zona de Xàtiva ha anulado este martes el acuerdo por el cual este mismo organismo instó al alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà a retirar varios vídeos publicados en sus redes sociales en los que promocionaba su candidatura y que fueron denunciados por el PP por considerar que infringían la normativa electoral.

La decisión se produce después de que la Junta Electoral Provincial de Valencia haya estimado el recurso interpuesto por el PSPV y haya revocado la resolución adoptada por la Junta de zona de Xàtiva el pasado 11 de mayo.

En su impugnación, los socialistas defendieron que los vídeos publicados no suponían ninguna vulneración de la ley dado que las redes sociales utilizadas por el alcalde no pertenecen ni al Ayuntamiento de Xàtiva ni al Partido Socialista, sino que son canales personales del primer edil. De este modo, según recalcó el PSPV, "el ayuntamiento no estaría realizando ningún tipo de campaña ni tampoco el PSOE".

El PP dio a entender que los vídeos en cuestión habían sido sufragados por el consistorio a cargo de un contrato suscrito con una productora. Sin embargo, la empresa señalada desmintió rotundamente esta afirmación. El PSPV acusó a los populares de mentir malintencionadamente sobre el uso partidista de las instituciones y anunció acciones legales.

De hecho, el alcalde de Xàtiva y candidato a la reelección, Roger Cerdà, ha presentado ya una demanda judicial para instar al alcaldable del PP, Marcos Sanchis, "a que se retracte de las graves y falsas acusaciones vertidas en una nota de prensa" emitida hace una semana por la candidatura que encabeza.