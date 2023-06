Aluvión de recursos contra la nueva línea alta tensión por la saturación del valle de Montesa

La autorización administrativa previa otorgada por elMinisterio de TransiciónEcológica a la línea de muy alta tensión que evacuará la energía de la macroplanta solar de Premier en Almansa hasta una nueva subestación enMontesa ha reactivado las movilizaciones vecinales en los cuatro municipios de la Costera por los que transitará el trazado de 37 kilómetros.

Partidos de distinto signo, asociaciones y entidades ecologistas están recopilando por diferentes canales y puntos de recogida una batería de recursos de alzada frente a la decisión adoptada por la Dirección General de Política Energética con la intención de generar una respuesta masiva antes del diez de junio.

El recurso promovido por Acció Ecologista-Agró y Montesa Territori Viu denuncia que no se han analizado los «efectos acumulativos y sinérgicos» derivados de la saturación provocada por las nueve grandes infraestructuras que se encuentran en funcionamiento o en proyecto en el estrecho valle por donde discurre el proyecto de la línea para intentar frenar la actuación. Por el corredor de Montesa discurre una autovía con sus vías de servicios y afecciones legales (otra autovía en el caso de la Font de la Figuera), dos líneas de ferrocarril con alguna vía de servicio, una línea de alta tensión de menos de 150 kilovatios y otras dos de 400 kilovatios (una pasa por el término de la Font y la otra por los deVallada y Montesa), además del trasvase Júcar-Vinalopó y el gasoducto Albacete-Montesa.

A estas conducciones hay que añadir la futura presa deMontesa, que se encuentra en fase de redacción del proyecto. El dique del embalse estará enMontesa y afectará a Vallada. Por otra parte, también está previsto que pase por la zona el primer corredor de hidrógeno verde ideado en Europa, que unirá España,Portugal y Francia, mediante unas obras de adaptación del gasoducto.

Además, la futura subestación que se construirá en Montesa abre la puerta a la llegada de otras líneas de alta tensión de otros parques fotovoltaicos cercanos. Según los argumentos de la plataforma contraria al trazado, esta acumulación de infraestructuras «limita y resta competitividad a la agricultura y al resto de sectores económicos».

El proyecto definitivo contempla tres tramos de línea aérea de Muy Alta Tensión con torres de hasta 80 metros de altura a su paso por los términos municipales de Montesa, la Font de la Figuera y Almansa, junto con dos tramos de línea soterrada, uno en la Font de 1,7km, y el otro de 14 km en los términos de Moixent y Vallada, en el norte de la autovía, pero sin un trazado definitivo.

El recurso ante el ministerio también señala la existencia de defectos en la Declaración deImpacto Ambiental concedida por elGobierno, puesto que no se ha dado respuesta a las alegaciones efectuadas por los diversos colectivos y vecinos de la Costera, lo que a juicio de la plataforma incumpliría la Ley de EvaluaciónAmbiental.

Estudio de alternativas

Igualmente, la oposición al proyecto sostiene que no se han estudiado otras opciones alternativas a la construcción de una nueva línea de alta tensión. Aunque la compañía i+DE Redes Eléctricas Inteligentes propuso dos alternativas, la promotora del proyecto las declinó para no perder el derecho de acceso y conexión a la subestación de Montesa, según indican las organizaciones promotoras del recurso, que plantean acudir a los tribunales y promover manifestaciones en los pueblos afectados si la impugnación administrativa no prospera.

En los alrededores del trazado proyectado por Premier existe otra línea de alta tensión con igual recorrido y otras líneas y subestaciones. Por último, en caso de que no se estime el recurso, la plataforma contraria pide que el trazado de la línea se soterre íntegramente por las líneas de servicio de cualquier de las infraestructuras que recorren longitudinalmente los municipios.