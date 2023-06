El Ayuntamiento de Xàtiva ha aceptado la donación de una escultura manufacturada por Francisco Bolinches (Xàtiva, 1907-1997). Fabricada en escayola, es una pieza de notables dimensiones que representa a una mujer desnuda tumbada al sol a tamaño natural. La familia Sisternes, muy conocida en la capital de la Costera, la rescató hace décadas. Así lo explicó ayer a Levante-EMV José Manuel Sisternes: «Mi padre y mi tío tenían una gran amistad con el maestro Bolinches. Me contaron que les dijo que la iba a romper, que era muy grande, no tenía sitio suficiente y le estorbada. Le dijeron que no era una buena idea y la trasladaron hasta un almacén. Ha estado todo este tiempo a buen recaudo».

