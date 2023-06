El invierno cálido y seco, con altas temperaturas -la media superior a la media normal de la época del año-, y escasa precipitación -la lluvia media ha sido inferior la media climática del periodo 1991-2020- que ha sufrido la Comunitat Valenciana, que además ha sido más acusado en algunas comarcas del territorio valenciano, está provocando serios problemas a agricultores, ganaderos, apicultores, pastores y otros trabajadores del campo, que tienen dificultades para cumplir los requisitos fijados para las ayudas a los planes estratégicos y la política agrícola común (PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Ante ello, la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha establecido un listado de las comarcas afectadas por la sequía para flexibilizar los requisitos y condiciones para optar a las ayudas de la PAC, fijando una serie de excepciones que se aplicarán a los beneficiarios de estas subvenciones de las comarcas que sufren más los efectos de la sequía. Entre estas comarcas, la conselleria ha incluido a Enguera y la Canal, la Costera de Xàtiva y la Vall d’Albaida.

Para determinar las comarcas afectadas por la sequía se ha tomado como referencia el indicador de la escasez de precipitaciones del año hidrológico, que comenzó el 1 de septiembre de 2022, considerando situación de sequía cuando este indicador es inferior a -0,84. Por debajo de este parámetro se encuentran las tres comarcas de este territorio, de modo que los solicitantes de estas ayudas de la PAC de la Canal, la Costera de Xàtiva y la Vall d’Albaida podrán incumplir algunos de los requisitos de las bases de la línea de subvenciones. Así, los agricultores que se incorporaron a la actividad agraria en 2021 y que tenían que haber llegado al nivel exigido de ingresos en la campaña de 2023, podrán aplazar este cumplimiento al 2024. En la actividad agraria en pastos, en las zonas de pastos mediterráneos, se reduce la carga ganadera mínima, rebajándose de 0,2 UGM (unidad de ganado mayor) a 0,1. Respecto a la obligación de mantener una cubierta vegetal sembrada o espontánea, se permitirá que los afectados por la sequía puedan segar esta cubierta vegetal con fines agrícolas. También se permite reducir el porcentaje mínimo de superficie agrícola dedicada a superficies o elementos no productivos y los barbechos que el beneficiario hubiera aportado a esa superficie no productiva podrán ser pastoreados.

Sobre el pastoreo extensivo, el periodo se fija ahora en un mínimo de 60 días al año, y se permite que las tierras sembradas de leguminosas en la campaña de 2022 puedan ir seguidas por tierras de barbecho en la campaña de 2023. También se reduce el porcentaje mínimo de superficie cultivada con especies mejorantes, del 10% al 5%, para los agricultores que sembraron antes del 1 de mayo de 2023 el 5% de leguminosas requerido y que a causa de la sequía no podrán cultivar el 5% restante. Para los que no sembraron antes del 1 de mayo también hay algunas opciones de entrar en estos parámetros. En este caso, y tras un análisis personalizado, se aplicará a los que no habían sembrado aún antes del pasado 1 de mayo pero puedan demostrar “de manera fehaciente” que tenían intención de realizar esta práctica antes del 29 de mayo de 2023 y que la reducción al 5% de la superficie cultivada es debida exclusivamente a la sequía. Por contra, el porcentaje de barbecho se incrementa del 40 al 50%.

Entre las excepciones contempladas en la resolución de la conselleria también se permitirá pastorear o segar las superficies tanto de especies mejorantes, incluidas las leguminosas, como otros cultivos que formen parte de la rotación. A efectos de la rotación en la siembre directa, se permite que las tierras sembradas de leguminosas en la campaña 2022 puedan ir seguidas por tierras de barbecho en la campaña 2023.

La conselleria pone énfasis en que el invierno de 2022-2023 ha sido “anormalmente cálido y seco” en la Comunitat Valenciana, y que además, tras los meses invernales, marzo y abril de este año también han sido “muy cálidos y extremadamente secos”. Además, las previsiones de la Aemet para el trimestre mayo-junio-julio de este 2023 indican que la tendencia más probable es que también resulte cálido y “no hay señales significativas que la precipitación se aparte de la media normal”. También pone el foco en que la reserva hídrica, a finales de abril, “había disminuido el volumen embalsado respecto al mes anterior” en la cuenca del Xúquer. Por ello, ha decretado las comarcas más afectadas por la sequía y las excepciones a aplicar sobre las ayudas al sector agrícola.