El nuevo alcalde de Anna, el popular Miguel Marín, cobrará un sueldo bruto de 45.810 euros al año. Dicha cantidad supone una nómina mensual de 3.272 euros brutos en doce mensualidades más dos pagas extras para un primer edil de un pueblo que roza los 2.600 habitantes.

Tomando como referencia los últimos mandatos en el municipio de la Canal de Navarrés, la socialista Pilar Sarrión no percibió sueldo de alcaldesa durante la última legislatura —entre los años 2019-2023— al ser diputada y en la legislatura anterior (2015-2019) contó con una nómina de 2.755 euros brutos al mes, lo que equivale a un total de 38.570 euros al año.

Así, tomando como base este último dato, se confirma un aumento del 18 % en el sueldo que pasará a recibir el nuevo alcalde.

El incremento salarial fue uno de los puntos aprobados en el pleno de organización del nuevo ayuntamiento coordinado esta semana. Pilar Sarrión, anterior alcaldesa y portavoz de la oposición por el PSPV, explicó que «estamos de acuerdo en que un concejal o alcalde tenga dedicación y un sueldo; una persona que trabaja debe cobrar». Eso sí, matizó que «el sueldo está fijado en un anexo de personal que en su momento fue muy criticado, pero que se ve que ahora ha venido bien. Nos parece excesivo que se haya ido al máximo y se cobre íntegramente y que sea superior al percibido por alcaldes de pueblos parecidos como Chella o Navarrés o, incluso, de municipios más grandes como l’Olleria, Silla o Alzira, por ejemplo. Nos parece bien que se cobre un sueldo por trabajar. El IPC ha subido, pero el salario mínimo interprofesional son 1.080 euros. Creemos que es un aumento excesivo. Aunque el sueldo lo pone el alcalde». El PSPV votó en contra.

Miguel Marín atendió ayer a Levante-EMV y explicó que se han fusionado dos dedicaciones: «Me he puesto este sueldo porque así estaba fijado en los presupuestos aprobados por el PSPV. Es un 18% más porque ahora solamente hay una persona con dedicación exclusiva y no dos nóminas. No he tocado ni medio euro. A lo mejor, la anterior alcaldesa puso estas cantidades por sino salía de diputada. Estoy acatando los presupuestos».

A su vez, aunque reconoció que no había votado a favor de los presupuestos en abril, refrendó sus intenciones de mantenerlos:«Hemos decidido preservarlos. Sino hubiese salido de alcalde no hubiera criticado este sueldo. Hace cuatro años no lo critiqué. No voy a tocar nada. Mantengo un acuerdo plenario. No voy a modificar el presupuesto para nada. Son unas cuentas para el año 2023 que han entrado en vigor hace 15 días. Ahora, nos centraremos en los presupuestos de 2024 para poder aprobarlos en tiempo y que entren en vigor el 1 de enero». Preguntado sobre si modificará entonces su sueldo, no se mojó: «No lo sé. No puedo adelantar nada».