«Partido a partido». Jorge Rodríguez parafrasea al «Cholo» Simeone ante la noticia de que su formación política, Ens Uneix, puede ser también decisiva para decantar hacia la izquierda o la derecha el control de la Federación Valenciana de Municipios, un organismo que funciona como altavoz de los ayuntamientos.

Aunque su posición de fuerza cotiza al alza y todos los focos se posan sobre él, Rodríguez se muestra tranquilo. Los planes se mantienen imperturbables. Como el entrenador del Atlético, el alcalde de Ontinyent está al timón de un equipo modesto que aspira a lo grande. Un partido municipalista que puede permitirse posponer una semana las negociaciones para formar gobierno en la Diputación de Valencia con la idea de coger aire y confeccionar un listado de inversiones ineludibles en la Vall d’Albaida que el futuro ejecutivo de la corporación provincial deberá materializar en este mandato a cambio del voto de su diputada en la investidura.

«Ahora estamos con la diputación. Luego ya vendrá la Federación de Municipios y la Mancomunitat de la Vall d’Albaida (donde Ens Uneix también tiene la llave del gobierno)», señala Rodríguez a Levante-EMV. «En los tres casos partimos de que no tenemos nada preconcebido, sobre la base de lo que nos vayan ofertando y lo que nos genere confianza. Luego lo pondremos todo en la balanza y decidiremos», incide el alcalde de Ontinyent.

«La Vall d’Albaida ha sufrido muchos años de deficiencia financiera y el Botànic no ha paliado las carencias del transporte»

Preguntado sobre posibles vetos o condicionantes y sobre hasta qué punto las personas que configuran los grupos del PP y el PSPV en la diputación pueden ser un problema para llegar a acuerdos (por las posiciones que han mantenido en el pasado, como es el caso de Rocío Gil), Jorge Rodríguez se muestra tajante: «La única línea roja para nosotros es Vox», asegura. No habrá ningún pacto que incluya a la ultraderecha, recalca —por si aún no había quedado claro— el expresidente de la diputación.

Apenas quedan 15 días para que se abra el plazo de constitución de la nueva diputación, pero Ens Uneix no tiene prisa ni interés por precipitarse. Su comandante en jefe aclara que la decisión de enfriar las negociaciones y de darse unos días para madurar una serie de propuestas no es un mero capricho propio de quien sabe que tiene la sartén por el mango. «No es por hacernos los interesantes, sino que no tenía mucho sentido sentarnos sin un documento trabajado por nuestra parte», ahonda Rodríguez.

Rodríguez recalca que hasta ahora las «sensaciones son buenas» y que el ambiente de las conversaciones tanto con el PP como con el PSPV y Compromís "ha sido positivo"

Las primeras reuniones con los equipos negociadores del PP, el PSPV y Compromís han sido una manera de medir «percepciones», una primera toma de contacto antes de entrar en el meollo del asunto, que no es otra cosa que los compromisos concretos con la comarca que vio nacer a Ens Uneix en 2019. «La Vall ha sufrido muchos años de deficiencia financiera en muchas cosas. El paradigma de esto es el aislamiento: estamos lejos deValència y existe una carencia en materia de transporte que no se ha paliado con el Botànic», observa (con un pequeño dardo al PSPV) el primer edil de Ontinyent, que asegura que la formación que lidera ha compartido estas mismas impresiones con los alcaldes de la comarca.

Una diputación «útil»

En cualquier caso, Rodríguez recalca que hasta ahora las «sensaciones son buenas» y que el ambiente de las conversaciones tanto con el PP como con el PSPV y Compromis «ha sido positivo». «Ahora estamos centrados en la diputación, en el sentido de ver qué podemos hacer para que sea más útil a los alcaldes de la Vall d’Albaida», enfatiza el dirigente.

Como informó este diario ayer, las reuniones sobre el futuro de la corporación que gestiona 600 millones de euros de presupuesto se retomarán la próxima semana. Ens Uneix, que quiere desempeñar una posición relevante y una vicepresidencia en ese futuro gobierno, mantiene la incógnita sobre qué camino tomará el ente, si el de la izquierda o el la derecha.