El Ayuntamiento de Xàtiva acaba de adjudicar la construcción de la estación de tratamiento de aguas que llevará agua potable a la urbanización el Carraixet. Los residentes en esta zona urbana del diseminado de la ciudad llevan más de 20 años sin el servicio de agua potable, disponen de agua de un pozo privado, pero que no reúne las condiciones de potabilidad marcadas por Sanitat Pública, que considera esta agua como no apta para el consumo humano por su alta concentración de nitratos y otras sustancias perjudiciales para la salud. Por ello, los vecinos del Carraixet llevan años reclamando una solución y que les llegue agua potable y en condiciones.

El gobierno de Roger Cerdà se comprometió a construir la estación de tratamiento de aguas potables que eliminará los nitratos a partir de un tratamiento biológico, una promesa que ahora comienza a materializarse con la adjudicación de la obra a la empresa King Diamond SL por un importe de 155.148 euros. El proyecto se licitó por 206.864 euros y un plazo de ejecución de 3 meses. Al concurso para la construcción de la potabilizadora del Carraixet se han presentado seis empresas, adjudicándose finalmente la obra la mercantil que presentó una mejor oferta económica, que tuvo que justificar la valoración de su proposición económica “anormalmente baja” tras reclamarlo el consistorio.

La nueva estación de tratamiento de agua potable que se construirá en el Carraixet se instalará junto al actual depósito que proporciona el agua a los vecinos y utilizará un tratamiento biológico que transformará los nitratos presentes en el agua en nitrógeno gas inodoro e inocuo, lo que permitirá eliminar los componentes nocivos y que el agua sea apta para el consumo humano. La desnitrificadora está diseñada para tratar un caudal diario de hasta 150.000 litros de agua diarios -6.250 litros a la hora-, una cantidad que permitirá abastecer a los contadores domiciliarios actuales en el Carraixet (115) y las proyecciones de ampliación futuras, ya que en esta zona residencial diseminada existen 20 parcelas más sin conexión que podrían solicitarla.

El agua potable llegará así al Carraixet después de años de reivindicaciones de los residentes, que denunciaban que no podían utilizar el agua para necesidades básicas como beber, cocinar o para la higiene personal, debido a que el agua que tienen no es potable, según Sanitat, por sus altos niveles de concentración de nitratos, ecolis, bacterias y otras sustancias perjudiciales para la salud. Los vecinos alertaban del “riesgo que comporta esta agua”, por lo que pedían al ayuntamiento una agua en condiciones para su uso, atendiendo a que el Carraixet está calificada como zona urbana. Los residentes denunciaban también que pagaban una cuota de agua más elevada que en el núcleo urbano de Xàtiva. “Pagamos la cuota más cara, pero a nosotros el agua que tenemos no nos sirve para nada. Para todo necesitamos agua embotellada, para necesidades básicas y para tareas tan cotidianas como lavar alimentos para cocinar o para ducharnos. Hasta para lavarnos los dientes necesitamos agua embotellada», criticaban los vecinos, que censuraban que “pagamos impuestos como los del casco urbano de la ciudad, pero no tenemos los mismos servicios”. Ahora, en unos meses, al menos el servicio del agua potable podrá ser ya una realidad en el Carraixet.

El concejal de Obres i Urbanisme, Ignacio Reig, destaca que se trata de “una inversión importante que permitirá que los vecinos del Carraixet tengan agua potable. Con la adjudicación ahora, la estación de tratamiento de agua podrá estar operativa a final de este año”, avanzaba el edil, que añadía que la planta “se unirá así al sistema de suministro de agua de la ciudad y podremos sacarle un rendimiento a ese pozo y contar con otra alternativa de suministro de agua, además de las que ya disponemos, como el Canal de Bellús”. Reig ponía de manifiesto el “esfuerzo económico” del ayuntamiento para atender las demandas de los residentes en el Carraixet.