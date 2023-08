Primera dimisión en el gobierno de l'Alcúdia de Crespins al mes de tomar posesión

Un mes y 14 días después de la constitución de los nuevos ayuntamientos, el gobierno municipal de l’Alcúdia de Crespins se cobró este miércoles su primera dimisión. El letrado Sergio Muñoz, que comenzó el mandato al frente de las concejalías de Juventud y Deportes, presentó su renuncia al alcaldeJavierSicluna (PP)el 13 de julio —a los 25 días de tomar posesión— a través de un escrito en el que aludía a «motivos profesionales» para dejar el consistorio, dado que se está preparando el acceso a la carrera judicial y no dispone «del tiempo necesario para ejercer el cargo con la diligencia y dedicación necesaria», según expresó en su solicitud.

El cese del regidor se formalizó en el pleno municipal celebrado este miércoles y obliga al ejecutivo popular a acometer su primera reestructuración antes de cumplir los 50 días de gobierno.

Muñoz fue objeto de las críticas de la oposición a finales de junio cuando, en plena conmemoración delDía delOrgullo LGTBIQ+, ordenó retirar de la fachada del Espai Jove de l’Alcúdia deCrespins un cartel colocado por un trabajador en el que aparecía la bandera arcoiris con el lema «Ells la lleven, nosaltres la posem», en alusión a la polémica que suscitó en Nàquera la prohibición de colocar banderas LGTBI+ en edificios municipales.

El exedil asegura que ha sido llamado de la bolsa de Letrados de Justicia y que el puesto es incompatible con el cargo de concejal

Nuevo reto profesional

El concejal también canceló el perfil en redes sociales delEspai Jove tras difundirse el mismo mensaje reivindicativo. Compromís pidió en aquel momento la dimisión del edil bajo la acusación de «censura». En cambio, el equipo de gobierno defendió que el trabajador se había excedido en sus funciones al utilizar los canales de comunicación municipales y el Espai Jove «a su libre albedrío» y sin consultar primero al concejal responsable.

En cualquier caso, Muñoz niega que este episodio haya tenido algo que ver con su dimisión. «Inicialmente no me tenía que haber presentado (en la candidatura del PP) porque estaba metido en la bolsa de Letrados de Justicia. Me podían activar y que en cualquier momento me llamaran y es lo que ha pasado», señala a Levante-EMV. El exregidor sostiene que su nuevo rol laboral ahora «es incompatible» con el cargo de edil. «Si no si que seguiría, pero prefiero renunciar», apostilla. Muñoz resta importancia a las críticas recibidas de la oposición, que enmarca dentro de «lo normal en política».