El consistorio de Xàtiva ve necesario intensificar las podas tras el último vendaval

Las rachas de viento de hasta 62 kilómetros por hora volvieron a dejar en Xàtiva un rosario de incidencias relacionadas con la caída de ramas sobre la vía pública, como ya ocurrió (aunque con entonces con mucha mayor intensidad) el mismo día de hace un año, el 26 de agosto de 2022.

Al menos ocho vehículos estacionados se vieron afectados por daños de algún tipo ligados al impacto de trozos de árboles como el que rompió el cristal de una parada de autobús en la Albereda o el que causó una abolladura en un silo de la empresa Hinojosa.

El regidor que coordina el área de Políticas del Territorio y que está asumiendo la alcaldía de Xàtiva en funciones, Ignacio Reig, sostiene que «la poda es manifiestamente insuficiente» en la ciudad y que resulta necesario «intensificarla», a pesar de que en los últimos años se han reforzado las actuaciones periódicas sobre todo en los árboles monumentales, teniendo en cuenta el impacto del cambio climático y las altas temperaturas.

«El arbolado necesita mantenimiento y si no se le da se acaba resintiendo y se van partiendo las ramas», señala Reig, que en cualquier caso hace hincapié en que todas las actuaciones tienen que realizarse con el aval del técnico municipal correspondiente.

Y no siempre se consigue. De hecho, aunque desde el consistorio se había advertido del riesgo que suponía el platanero situado frente a la Joyería Sancho, el biólogo municipal no vio conveniente intervenir en el ejemplar en cuestión con anterioridad al episodio de viento del sábado, según ha sabido este diario.

Por otra parte, la tormenta también causó pequeños desperfectos en los tejados de la Casa de la Cultura y la Casa de les Dones.