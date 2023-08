La Generalitat ha otorgado a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA (propiedad del grupo Iberdrola) la autorización administrativa solicitada por la compañía en 2018 para ampliar la potencia de la subestación transformadora ubicada en el polígono del Canari de l'Alcúdia de Crespins, junto a la A-35.

La actuación, cuyo presupuesto se ha incrementado un 77% (hasta alcanzar los 2,3 millones) de euros desde que comenzó a tramitarse, tiene por objeto aliviar la saturación del trazado de media tensión que atiende las necesidades de infraestructura eléctrica y la demanda del área de influencia de la Costera y la Canal, para evitar caídas del suministro en momentos puntuales de sobrecarga.

Hasta la subestación de l’Alcúdia de Crespins llegan las líneas aéreas procedentes de las estaciones eléctricas de Juan de Urrutia y Llanera de Ranes con una potencia de 132 kilovatios, además de otras líneas de doble circuito de 66 kv del trazado de ferrocarril de Renfe en Vallada y Canals y otra de 66 kv que parte de la subestación de Xàtiva. La instalación también está conectada con el polígono El Canari y con los municipios de la Canal de Navarrés mediante líneas de potencia de 20 kv. Los pueblos de esta última comarca padecen históricamente una acuciante escasez en el suministro eléctrico al estar alimentados únicamente por una línea aérea de media tensión de 20 kV en punta que proviene de la citada subestación, saturada y al límite de su capacidad de transporte. Iberdrola también proyecta una nueva línea de media tensión por estas localidades de la Canal para paliar ese déficit energético con un desembolso de 500.000 euros.

La subestación de la antigua Hidroeléctrica Española en l'Alcúdia de Crespins comenzó a operar en 1968 y desde entonces se ha sometido a tres ampliaciones de capacidad. El proyecto que va a ejecutarse contempla una nueva configuración que incrementará la potencia de los sistemas existentes, junto a la instalación de un nuevo transformador de potencia y el cambio de ubicación de otro transformador.

La promotora justifica la necesidad de las obras subrayando que la demanda actual en el área de influencia de la subestación presenta un apoyo limitado a través de la red de media tensión del resto de subestaciones de la zona, dadas las condiciones geográficas de alto valor medioambiental del entorno, junto con las dificultades orográficas. Esta circunstancia hace necesario ampliar el sistema de 132 kilovatios para que la subestación evolucione de la configuración de simple barra a simple barra partida.

La inversión prevista en las obras se ha incrementado de 1,3 millones a 2,3 millones desde 2018

Aunque inicialmente I-DE Redes planeó una inversión bruta de 1,38 millones de euros en la ampliación de la instalación de l'Alcúdia de Crespins, en el último plan trienal presentado por la distribuidorase incluyen nuevas actuaciones y se eleva la inyección necesaria a 2,258 millones de euros.

Otra ampliación en la subestación de Montesa

La dirección general de Industria, Energía y Minas de la Generalitat ha dado el visto bueno al proyecto, que llevaba tramitándose durante cinco años. En la fase de información pública no se presentaron alegaciones y los servicios técnicos del Ayuntamento de l'Alcúdia de Crespins de Crespins informaron en 2019 favorablemente sobre la intervención, que no implica la ampliación de la parcela vallada de la subestación y no ha tenido que someterse a un procedimiento evaluación de impacto ambiental, al no tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.

La autorización concedida ahora obliga a la promotora a ejecutar la instalación eléctrica sometiéndose al proyecto presentado y con una serie de condicionantes técnicos establecidos. El plazo de ejecución de los trabajos se marca en 13 meses. La resolución de la administración autonómica, en cualquier caso, desestima la solicitud de declaración de utilidad pública de la actuación.

En la vecina localidad Montesa, Red Eléctrica también va a desplegar una inversión de 1,7 millones de euros para ampliar la subestación ubicada en este término municipal con el objetivo de adaptar la instalación para la evacuación de energía renovable como la procedente del macoparque dolar promovido por Premier de Almansa