Nuria Mengual es la actual alcaldesa de Bicorp, cargo que renovó en las últimas elecciones municipales. Los resultados de los comicios de Mayo arrojaron un empate al obtener el Partido Popular las alcaldías de Anna, Navarrés, Millares y Estubeny y los socialistas las de Quesa, Bolbaite, Chella y Bicorp. El acuerdo entre dos bloques se ha traducido en la presidencia de Mengual en la Mancomunidad para los próximos dos años.

Usted es presidenta tras un acuerdo entre el PP y el PSOE...

Hemos llegado a una pacto porque desde hace ocho años tenemos una muy buena relación entre los alcaldes, sea cual sea nuestro partido. Estela Darocas y Carolina Mas han sido las portavoces en la negociación. Todos somos personas y no miramos por los partidos en este caso. Remamos en la misma dirección y así nos ha ido muy bien. Los nuevos estatutos de la Mancomunidad de la Canal aún no están en la Generalitat. La situación era la siguiente: o llegábamos a un acuerdo o se aplicaban los estatutos antiguos, en los que pone que tenía que gobernar el municipio con más población. Salió la propuesta de rotar. Todos creemos que es la más justa.

¿Entiende que haya gente se sorprenda por la rapidez del acuerdo entre los partidos?

Lo normal tenía que ser esto, no lo otro. Nosotros estamos en los municipios, gobernamos los pueblos, luchamos por lo nuestro. Sino lo hacemos, desde fuera nadie lo va a hacer. Estos años nos ha ido muy bien yendo todos a una. Ahora, han cambiado muchos alcaldes, pero desviarnos de este camino sería un error.

Puede que haya voces que pongan en duda el papel de las Mancomunidades. ¿Qué piensa al respecto?

Nuestra comarca es muy pequeña, seremos unos 11.000 habitantes en total y estamos alejados de servicios básicos y núcleos de población. En Bicorp, por ejemplo, gracias a la Mancomunidad podemos ofrecer un servicio de atención en temas sociales. Otro ejemplo serían las campañas de turismo, ya que para mi ayuntamiento sería impensable asumir este gasto. También está lo de la gestión de los residuos. La Mancomunidad nos ofrece herramientas esenciales, que nos ayudan mucho.

¿Cuáles son sus prioridades como presidenta?.

Apostaremos por desarrollar los servicios sociales. Somos una comarca envejecida, primero me gustaría analizar cómo se está funcionando y ver en qué se puede mejorar, como en el servicio de ayuda a domicilio. Uno de los primeros proyectos que quiero desarrollar es una asociación de mujeres rurales de la Canal. Las ‘asociaciones de amas de casa’ están obsoletas, el mismo nombre lo dice todo. Queremos coordinar jornadas de unión entre las mujeres de todos los pueblos de la comarca, que haya un intercambio de experiencias y que se puedan realizar actividades lúdicas o culturales de forma periódica.

La despoblación también es una de lacras sociales que más afectan a la Canal de Navarrés...

Luchar contra la despoblación es otro de los grandes frentes de trabajo. Mi intención es apostar por la juventud, ver qué les podemos ofrecer para que no se tengan que ir fuera. También queremos atraer población. Soy consciente de que es una tarea complicada. La Canal de Navarrés es una comarca alejada de grandes infraestructuras, carreteras y autovías, por ejemplo. El turismo, por ejemplo, sí nos está ayudando en este sentido. Apostar por negocios de turismo rural ayuda a que la gente joven o venga o no se vaya. Si se abre una casa rural o se crea un camping lo que está pasando es que se crea empleo. Y para la gente de aquí puede ser la diferencia. Es muy importante.

¿Le sorprendió haber sido escogida como candidata a presidir laMancomunidad?

De nuestro grupo, nos mantenemos el alcalde de Chella y yo. Quesa y Bolbaite tienen nuevos representantes. Quizás Chella tiene más carga de trabajo porque su pueblo dobla nuestra población y me propusieron a mí, ya que conocía los proyectos que se están llevando a cabo.

¿Va a tener una dedicación como presidenta?

Las dos anteriores presidentas no tenían una dedicación, pero hemos decidido que esto tiene que cambiar. La Mancomunidad ha crecido mucho, ya tiene un volumen importante de trabajadores. De momento, no nos podemos permitir un gerente, pero se decidió que habría una dedicación, aunque no fuera del 100 %. Dada la población deBicorp yo tengo un 75 % en el Ayuntamiento y este porcentaje va a bajar, ya que tendré un 50 % en el consistorio y un 50 % en la Mancomunidad. La plantilla es de unos cuarenta trabajadores, que están repartidos entre las sedes de Chella y Bolbaite. Y se está acabando una tercera sede en Navarrés.

¿Cómo va a compaginar su trabajo en el Ayuntamiento con el de la Mancomunidad?

Estaré tres días en un sitio y dos en otro. En la actualidad las nuevas tecnologías nos lo ponen muy fácil en este sentido. Poder trabajar para mi pueblo y para mi comarca es un reto muy ilusionante, que afronto con muchas ganas. Ahora, tengo que adaptarme.