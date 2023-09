La alcaldesa de Bicorp, Nuria Mengual, y la primera teniente de alcalde de Anna, Carmén Gómez, alternarán la presidencia de la Mancomunidad de la Canal deNavarrés durante la actual legislatura. Así, sucederán en el cargo a Carolina Mas, alcaldesa de Bolbaite. Presidirán el órgano supramunicipal que defiende los intereses de la comarca tras el acuerdo alcanzado esta semana entre el PSPV y el PP, que fija un mandato bianual para cada una de las representantes municipales.

Las elecciones de mayo arrojaron un escenario de empate al obtener el Partido Popular las alcaldías de Anna, Navarrés, Millares y Estubeny y los socialistas las de Quesa, Bolbaite, Chella y Bicorp.

Nuria Mengual será la presidenta de la entidad comarcal durante los próximos dos años. Ayer atendió a Levante-EMV y explicó que «había un empate en los votos, con ocho de cada partido, al haber dos por pueblo. Aunque la negociación podría haberse complicado, siempre hemos mantenido una buena relación entre nosotros más allá del debate e independientemente del color político, sobre todo durante los últimos ocho años».

Así, durante los primeros dos años la Canal de Navarrés seguirá siendo presidida por el PSPV:«Se ha decidido así para seguir la senda del trabajo ya iniciada. La verdad es que me lo propusieron y acepté, pero no había más nombres en la terna. Los otros alcaldes del PSPV eran más nuevos y el de Chella, que lleva más tiempo, declinó la posibilidad. Yo era la segunda que más familiarizada estaba con el órgano supramunicipal, la que más lo conoce».

Al ser la alcaldesa de un pueblo menor a los 1.000 habitantes, Mengual tiene en la actualidad una dedicación del 75 % para poder ejercer sus funciones. En los próximos dos años la rebajará al 50 % para compartirla con otro 50% procedente de la Mancomunitat: «Es un punto del acuerdo, que se oficializará en un pleno de organización. La Mancomunidad es un órgano cada vez más importante, que ya tiene una plantilla dedicada y hemos decidido que haya un sueldo, hay mucho trabajo por hacer».

Consultada sobre sus objetivos en el cargo, Mengual comentó que «mis intenciones pasan por trabajar en la misma línea, darle continuidad al trabajo ya realizado. Queremos centrarnos en la potenciación de los servicios sociales. Es un campo que necesitamos fortalecer, ya que el envejecimiento de la población es una lacra demográfica que padecemos. Necesitamos trabajar en este camino en los próximos años».

"Trabajar por la Canal de Navarrés"

Carmen Gómez, primera teniente de alcalde de Anna, tomará el relevo de Nuria Mengual a mitad del actual mandato como presidenta de la Mancomunidad. Consultada sobre si fue difícil acercar posturas, explicó que «hay dos bloques, pero nos hemos entendido. En la Mancomunidad todos trabajamos en común por el bien de la Canal. Somos pueblos pequeños y si reclamamos de forma aislada tenemos poca o ninguna fuerza. Si trabajamos todos en común se nos escucha mucho más, de eso no hay duda. Somos una comarca un poco desfavorecida y debemos trabajar para revertir esta situación».

Consultada por su elección y no la de Miguel Marín (actual alcalde de Anna), Gómez explicó que «él tiene una dedicación exclusiva y está volcado en el Ayuntamiento. Yo no percibo ninguna remuneración económica, de ahí que se haya decidido por mi nombre. De momento, aunque no sea la presidenta de la Mancomunitat estaré para todo lo que se me necesite, tal y cómo hago en el Ayuntamiento deAnna». Carmen Gómez es la primera teniente de Alcalde y se responsabiliza de las áreas de Bienestar Social, Comercio, Industria y Desarrollo Local en el consistorio.