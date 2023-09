Un profesional sanitario ha sido penalizado en la bolsa de trabajo de sanidad por rechazar una oferta laboral en el hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva para cuidar a su madre, dependiente de grado 2 y que padece Alzheimer. El afectado reclamó ante la administración, exponiendo su caso y los motivos por los que renunciaba al puesto de trabajo para no ser penalizado, pero su reclamación no fue atendida y recurrió al Síndic de Greuges.

El hombre recibió una oferta para trabajar en Urgencias del hospital Lluís Alcanyís, donde se trabaja en turno rodado: de mañana, tarde o noche. El sanitario explica que rechazó la oferta para tener cuidado de su madre, que tiene reconocido un grado de dependencia 2 y que acude a un centro de día especializado en demencias y Alzheimer, con un horario de 9:30 a 17:30 horas. El hombre se hace cargo del cuidado de su progenitora el resto de horas en las que no está en este centro de día, por lo que no puede realizar los turnos de tarde noche. Al rechazar la oferta, fue penalizado en la bolsa de trabajo de sanidad.

El afectado presentó la documentación que remitió a la bolsa de trabajo de la dirección territorial de València, un escrito que presentó en enero de este 2023 dirigido a la Dirección territorial de la Conselleria de Sanitat y en el que pedía que se revisara la situación de renuncia “injustificada” de la oferta recibida, por la que fue penalizado. Una solicitud que, según señala el hombre, “no aceptaron”, ya que continuó con la penalización “hasta finales de julio”.

Ante la falta de respuesta de Sanitat, el afectado recurrió al Síndic de Greuges, Ángel Luna, que pidió a la conselleria un informe sobre el caso. La administración autonómica envió el informe, en el que exponía las comunicaciones que le hicieron llegar con las causas que podían justificar la no penalización, y que a las que el afectado podía acogerse, como la desactivación de las categorías o los departamentos de salud de los que no quiera recibir ofertas en un determinado periodo, con el fin de no ser perjudicado en la bolsa de empleo de sanidad. La conselleria también apunta algunos casos relacionados con el mismo asunto, como una solicitud de no penalización de 6 meses en la categoría objeto de la oferta de trabajo en las lista de empleo por no disponer de coche en condiciones para acudir al centro de trabajo o por no tener una buena combinación de transporte público para ir al trabajo.

Desde la conselleria señalan que se ha informado al interesado sobre la orden que regula los procesos de personal temporal y concretamente sobre la situación administrativa de la penalización y que el afectado “utiliza los diferentes medios de queja que tiene a su alcance de manera reiterativa y abusiva”, censuran. Añaden que las personas que están inscritas en las listas de empleo “tendrían que conocer la normativa reguladora”.

El Síndic, que no entra a discutir los motivos de la penalización, sino que se centra en conocer si se había dado una respuesta a la persona promotora de la queja, resuelve el expediente procediendo a su cierre tras responder la conselleria al afectado. Aunque pone de manifiesto el “retraso” en esta respuesta, “seis meses después” de que el hombre que renunció a la oferta de trabajo en el Lluís Alcanyís presentara su escrito, en enero de este 2023. La respuesta de la conselleria llegó el 29 de junio pasado. Luna expone que como la norma que regula el proceso de selección de personal temporal para la cobertura de plazas gestionadas por la conselleria en materia sanitaria no establece plazo para resolver las reclamaciones que se interponga, hay que acogerse a la norma de administraciones públicas y afirma que “cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijan plazo máximo, este será de tres meses”.