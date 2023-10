Enguera acoge durante este fin de semana la primera edición de su feria dedicada al aceite de oliva, una cita que congregará a productores de toda la comarca de la Canal de Navarrés y que contará con diferentes actividades relacionadas con el «oro líquido».

El certamen llega en plena escalada de precios de un producto esencial en la dieta mediterránea, muy asentado en las despensas valencianas. Consultado por Levante-EMV sobre las causas del aumento, Enrique Pedrón —presidente de la Cooperativa Campoenguera— apuntó ayer a la bajada generalizada de la producción de los últimos años como la principal causa de la tendencia de mercado: «El aceite de oliva es un producto que tiene subidas y bajadas, no es estable. Ha habido ejercicios en los que hemos recogido la aceituna y se nos ha pagado por debajo del precio de coste. Todo era más barato. Que ahora el litro esté en diez euros puede parecer caro, pero lo podemos comparar con un litro de vino que se bebe durante un almuerzo o con dos paquetes de tabaco, por ejemplo. Creo que no hay duda de cuál de estas tres compras descritas es más rentable».

«El aceite es cultura»

Pedrón explicó que la disminución en la producción registrada en Andalucía es el principal factor a tener en cuenta: «Los datos dicen que están en un 40 % de su producción, eso es un descalabro. Y son muy importantes cuando analizamos los datos de toda España. Puede ser que en términos generales haya bajado la demanda a nivel nacional por el alza de precios, pero sigue sin haber suficiente producto para lo que la gente requiere. El aceite es parte de nuestra cultura, es la base de cualquier plato que se hace en una cocina. Forma parte de nosotros». «El precio de ahora es algo más normal, no debemos olvidar que todo redunda en beneficio del agricultor. Tenemos un problema de relevo generacional en nuestros campos, la gente joven no entra si ve que su trabajo no es rentable», explicó.

La cooperativa de Enguera apunta a mejorar los datos de la cosecha del año pasado:«Esperamos una producción bastante alta, ya que el año pasado fue muy malo y no llegamos al millón de kilos. La media de un año normal son tres o cuatro millones y este año llegaríamos a cinco. Se han abandonado tierras por la poca rentabilidad y si se me mantiene una buena proporción de precios se podrían recuperar parcelas abandonadas. La gente joven lo tiene que ver».

El técnico en olivicultura Miguel Abad impartió ayer una conferencia sobre los beneficios del aceite de oliva. Consultado por este diario por el alza de precios, expuso que todo se debe a una conjunción de factores: «Ha habido dos años casi sin producción, una tremenda sequía que ha hecho que el olivar esté en un momento crítico y el hecho de que haya un consumo estable. Todo ha conformado una tormenta perfecta, los insumos -gasóleo, productos fisosanitarios- han subido. Y el precio. Estamos cuatro o cinco euros por encima de lo que estamos acostumbrados. Los precios son altos, pero no excesivos. Si no sube la producción a 1.200 toneladas el precio se va a mantener, ahora entrarán nuevos aceites y puede bajar un euro o dos euros; pero no más». «Yo lo comparo con el café. Al año cada persona se bebe unos 800 euros, a 1,20 euros. Y también tomamos de media unos 9 litros de aceite de oliva, a diez euros. Solo hay que hacer números. Se pueden hacer otras comparativas odiosas con la cerveza o la ginebra. El precio ha crecido, es cierto, pero se reposicionará. Yo como consumidor prefiero recortar el café que me tomo al día y seguir con el aceite virgen extra», dijo.

Apoyo institucional

El presidente de la Diputación de València, Vicente Mompó, mostró su total solidaridad con los agricultores valencianos y, en especial, con los que trabajan con «un producto de primera necesidad como el aceite, cuya producción se ha visto afectada por la sequía y el incremento de los costes del proceso». Matilde Marín, alcaldesa de Enguera, explicó que «el Ayuntamiento ha apostado fuerte por la feria y buscaremos el apoyo de otras administraciones».