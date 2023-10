El CAX Orientació disputó el pasado fin de semana el II Trofeu BMT en Casas de Ves (Albacete), un evento deportivo que contó con tres pruebas, donde las carreras de larga distancia y la intermedia eran puntuables para la Lliga Autonòmica (LACV) y la Lliga del Sud-Est (LSE). El club setabense, con los resultados obtenidos, consolida sus posiciones en ambas ligas, manteniéndose cuarto en la LACV y noveno en la LSE.

En la prueba de la localidad de Casas de Ves, los orientadores se encontraron con un terreno de montaña poblado por pino de repoblación con algunas zonas de carrascas y matorrales de carrasco. La zona norte estaba formada por varios cerros rodeados de algunos cultivos donde existían abundantes detalles de cortados, rocas, vaguadas, vegetaciones. La parte sur del mapa contaba con zonas con buena penetrabilidad que hacía que la velocidad de carrera pudiera ser alta pero también tenía zonas más técnicas y exigentes, con muchos detalles de relieve, elementos de rocas, cortados y elementos de vegetación.

El CAX acudió a torneo con 15 orientadores. En la carrera de larga distancia del sábado destacó la actuación de Martín Aragón (M-12), que llegó quinto; Edu Sanchis (M-21A) y Vicent Vercher (M-45) entraban séptimos; y Paco Benito (M-21B) cruzó la meta en octava posición. En la prueba intermedia del domingo, Martín Aragón volvió a quedar quinto; Paco Aragón (M-45) fue sexto; Edu Sanchis entró en octava posición; y Neus Carboneras (F-45) novena. Al final, entre los orientadores del CAX que acabaron las tres pruebas del II Trofeu BMT destacó Edu Sanchis y Paco Aragón, que ocuparon la quinta posición; y Domi Fraile (F-45), que finalizó décima.

Con estos resultados, el CAX Orientació consolida las posiciones en las clasificaciones generales de la LACV y la LSE. En la liga de la Comunitat Autonómica, el club setabense se sitúa cuarto, con 5.813 puntos, con una diferencia de más de 1.900 puntos respecto al quinto clasificado. En la LSE son novenos en la tabla, con 2.413 puntos.

Campeonato de España

El CAX Orientació disputará el próximo 29 de octubre la 11ª prueba de la LACV y la 5ª de la LSE, que tendrá lugar en el Cap de Santa Pola (Alacant). El club de Xàtiva también se prepara para participar en el Campeonato de España de Orientación (CEO), que se celebrará en Hoyo de Pinares (Ávila, Castilla y León) los próximos 21 y 22 de octubre. Los orientadores setabenses participarán en las pruebas de media distancia, sprint y relevos clásicos. El club disputó el CEO de larga distancia de Soria, en abril pasado, y provisionalmente el CAX se sitúa en el puesto 62 del ranking del Campeonato de España de Orientación por Clubes, con 340’38 puntos. En la prueba de media distancia, que será la octava de la Liga Española de Orientación, el CAX buscará obtener buenos resultados para intentar lograr el ascenso directo a la 2ª División. En este momento, con 3.867’23 puntos, se coloca segundo de la 3ª División.