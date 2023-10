El nuevo pabellón deportivo de Xàtiva llevará el nombre de Pilar Larriba Sala, una de las mejores jugadoras españolas de voleibol en España durante las décadas de los 70, 80 y 90 del pasado siglo XX. Una pionera del deporte femenino desde su ciudad natal, que lleva toda una vida ligada a una disciplina que se traduce como balonvolea al idioma castellano y que siempre ha calado hondo en la capital de la Costera.

Fue el miércoles pasado cuando se anunció la medida adoptada por el actual equipo de Gobierno. Larriba recibió antes las llamadas del alcalde Roger Cerdá y la primera teniente de alcalde Amor Amorós: «Iba a dar clase en la escuela municipal cuando sonó el teléfono móvil. Soy monitora en la sección de adultos de las clases que ofrece el ayuntamiento desde hace tres décadas, enseño mantenimiento físico. Me lo comunicaron y me quedé abrumada. Creo que si en ese momento me hubieran sacado sangre no me la habrían encontrado. No me lo creo aún», explicó a Levante-EMV en conversación telefónica.

Y, cómo no podía ser de otra forma, Larriba aún sigue ligada al deporte que la ha acompañado durante toda su vida. Entrena en las categorías inferiores en el colegio de las Dominicas de Xàtiva. Y hasta la llegada de la pandemia era la responsable de la escuela municipal de voleibol:«Cuando llegó el Covid decidí parar un poco, tengo más de 60 años, era una persona de riesgo. He estado más de tres décadas en las escuelas municipales. Ahora ya no estoy tan involucrada, tengo una edad. Lo hablé con el Ayuntamiento y la empresa externa que gestiona la actividad. Lo entendieron sin problemas».

Larriba ha estado toda su vida relacionada con el voleibol: «Esa es la historia. Sé que me reconocen mi trayectoria como jugadora, pero hace tantos años de eso que todo son recuerdos. Sin embargo, creo que también ha sido importante todo lo que he trabajado con los más pequeños». Tras destacar en categorías inferiores como jugadora y explotar como profesional, decidió retirarse a los 29 años: «Yo soy una persona que reflexiona mucho. Vi a compañeras de aquellos años alargar la carrera y pensé que no merecía la pena. Decidí parar. Ya lo había disfrutado mucho, pero no teníamos psicólogos, no teníamos preparadores físicos. Vi que no había futuro. Llevaba cuatro años casada, decidí que la vida eran otras cosas». «Ahora, todo es diferente. A veces nos reunimos las jugadoras de Xàtiva de entonces. Fuimos pioneras, abrimos un camino. La mujer en el deporte ahora está mucho más aceptada. Nos sentimos orgullosas de haber contribuido a esto. Tuvimos ayuda, Tormo Barberà nos patrocinó, pero no había una estructura de deportes femenino como la actual».

"Las jugadoras de la Roja también son pioneras"

Larriba fue una referente del deporte femenino en una época diferente, mucho más dura. Consultada sobre su opinión sobre todo lo acontecido tras el triunfo en el mundial femenino, no esconde su opinión:«Parece que hacía falta poner las cosas en orden, no creo que hagan falta más explicaciones. Lo que pienso es que el karma igual sí existe. Las jugadoras han luchado por defender la igualdad. Ha sido un triunfo dentro y fuera de las canchas. También son pioneras».

Larriba llegó a jugar más de 90 partidos con la selección, contando citas con la absoluta, en categorías inferiores o amistosos: «Llego a los 96 o 98 en total, creo. Tuve alguna llamada para jugar en el Espanyol o en Suiza, pero no quise salir de Xàtiva. El equipo de Tormo Barberà fue como un caramelito, no podía negarme a jugar al máximo nivel y en mi casa».

Enrique Mateu es el actual presidente del club Voleibol Xàtiva. También pisó las canchas, comenzando en 1972, la misma época que Pilar Larriba: «Era una de las mejores de España. Yo creo que en Xàtiva no hay otra deportista con su currículum». «Sigue siendo una parte activa del club. Tenemos cerca de 400 deportistas y dos equipos en la élite. El voleibol es parte del ADN setabense», apostilló Mateu.