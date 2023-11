Ha vuelto a ocurrir. La jugadora del F.C. Barcelona ha conseguido el balón de oro de este año. Aitana Bonmatí Conca (Sant Pere de Ribes, Barcelona, 18 de enero 1998) se ha consagrado como una de las jugadoras que dominan el planeta fútbol. Tras conseguir el MVP del Mundial, ayer recogió el balón de oro. Y no tuvo dudas en darle un tono reivindicativo a su discurso: “Como jugadoras, nuestra responsabilidad va más allá del fútbol. Tenemos que seguir luchando para tener un mundo en paz e igualitario”, apuntó en su alocución.

Raíces valencianas

Y parte del éxito de esta jugadora de toque y clase también se ha forjado en Ontinyent, donde ha disfrutado de vacaciones y descansos en su etapa de formación. No en vano, el padre de Aitana Bomatí, Vicent Conca, nació en la capital de la Vall d'Albaida. Uno de sus tíos -Toni Conca- sigue residiendo en el municipio de la Vall. El pasado mes de agosto atendió a Levante-EMV y no escondió el orgullo de la familia paterna de la crack del F. C. Barcelona: "La familia ha venido muchos años en verano y navidad, aunque hace dos años que no vienen por los los compromisos futbolísticos de Aitana. De pequeña ha estado mucho en Ontinyent, ha jugado a fútbol en nuestras calles. Nuestra relación actual es casi siempre por teléfono, somos cuatro hermanos. Mucha gente de la familia sí ha estado en las finales que ha disputado. Para todos nosotros es un motivo de orgullo", explicó.

En sus triunfos con la selección Aitana ha estado acompañada por Ivana Andrés, nacida en Aielo de Malferit. La central juego en el máximo rival, pero en la Roja son compañeras.